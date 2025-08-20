元カリスマキャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりが、第２子を出産したことを報告した。

２０日までにインスタグラムを更新し、「いつも応援してくださる皆さまへ 先月、第二子を無事に出産いたしました」と公表。

「安定期を過ぎた頃にご報告するべきか迷いましたが、体調や仕事の状況を考え、無事に出産を終え、少し落ち着いた今このタイミングでのご報告とさせていただきます。お気づきの方もいらっしゃったかと思いますが 温かく見守っていただけたことに心から感謝しています」とつづり、赤ちゃんを抱いた姿をアップした。

「妊娠・出産は本当に奇跡の連続であり、元気に生まれてきてくれたことにまずは安堵（ど）と感謝の気持ちでいっぱいです。そして改めて、先輩ママたちの偉大さを感じ、心より敬意を抱いています」と思いを記し、「まだまだ慣れない２人育児ですが、周りの方々に支えていただきながら、大切に育てていきたいと思います。改めて、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

またＹｏｕＴｕｂｅでは「第二子出産しました」と題した動画をアップし、「性別は男の子になります」と説明。「未婚でシングルマザーっていうのは一般的ではないとは思うんですけれども、こういう選択をしてる人もいるよっていう。だからこそ、発信したいなっていう思いもとてもあります」と語った。

愛沢はかつて東京・歌舞伎町の伝説的キャバ嬢として知られ、３０歳だった２０１９年にキャバ嬢を引退。テレビ番組でも豪華な暮らしぶりやサクセスストーリーが特集され話題となった。２４年３月に第１子出産を報告。同６月に「私は未婚でシングルマザーです」「パートナーとは娘の事を第一に考えて育児を楽しんでいます」と明かした。