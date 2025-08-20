ETF売買動向＝20日寄り付き、日経レバの売買代金は158億円と低調 ETF売買動向＝20日寄り付き、日経レバの売買代金は158億円と低調

20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比10.5％増の438億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.3％減の318億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 運輸・物流 <1628> 、グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> など34銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 天然ガス上場投資信託 <1689> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.19％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.82％安と大幅に下落。



日経平均株価が426円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金158億5500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均226億3300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が54億2700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が31億6700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が15億8300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が15億6200万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が13億9400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

