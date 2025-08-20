【羽川豊の視点 Weekly Watch】

終わってみれば、2位に4打差をつけて岩井明愛が優勝した「ザ・スタンダード ポートランドクラシック」最終日は、岩井が数々の「引き出し」を見せてくれました。

まずは、「逃げない気持ち」です。象徴的だったのが2位に3打差で迎えた144ヤードの8番パー3。グリーン右サイドに池があり、ピン位置は右奥。追われる者はここで池に落とすことだけは絶対に避けたい。ショートアイアンの距離でもピンの左へ置くのがセオリーです。それでも岩井は果敢にピンを狙い手前4メートルへ。バーディーは逃したものの、その後も逃げたショットは1打もなく、終盤もピンを攻め続け、17番、18番の連続バーディーでギャラリーを沸かせました。

岩井は試合後、「自分に勝てたことがうれしかった」と言って涙した。きっと弱気になった瞬間もあったのでしょう。

5番と7番のパー5で第1打を左へ曲げたときは、後半が少し気がかりでした。試合後「セットアップとタイミングが悪かった」と語っていたように、すぐに修正できたのは、競り合ったときに曲げない打ち方を知っているからです。

競り合いや初優勝の重圧がかかれば、力をセーブすることは至難の業。短いクラブで思い切り振りたいものです。しかし岩井は、緊張する中でも柔らかいコントロールショットでグリーンを捉えていた。その技術と気持ちの強さにも驚きました。

「勝つとしたらここがポイントになる」と、WOWOWの中継の中で指摘した14番パー4も見せ場でした。この時は同組のG・キムが3連続バーディーの19アンダーで岩井とは2打差に戻し、マッチプレーの様相でした。そのキムが第1打を右ラフに曲げ、第2打も左バンカー手前のラフへ。追ってくる相手がミスしたとき、引き離すのが勝負の鉄則です。ここで岩井はピンまで98ヤードの第2打を手前1.5メートルのチャンスにつけます。

小技が抜群にうまいキムも負けてはいません。ボギー必至の状況から見事にパーをセーブ。逆にプレッシャーをかけますが、岩井はこのパットを冷静に沈めて3打差に広げます。これで気落ちしたのか、キムは15番のボギーで優勝争いから脱落しました。

5月の大会で先に勝っている妹の千怜も明愛に「追いつき追い越せ」の勢いを見せ、ベストスコアタイの64で前日の7位から3位へ順位を上げただけでなく、一時はワン・ツーフィニッシュの可能性もあった。

この姉妹はカップに届かないパットはほとんどなく、「この場面で、そこへ打つのか？」と、見ている者の想像を超えた攻めのゴルフは、すでに多くのファンを魅了しているに違いありません。

米女子ツアー初の双子優勝は、日頃からの積み重ねが開花したと言えますが、「魅せる、攻める」の根底にある2人のプロ意識の高さを強く感じたと同時に、国内からこんな選手が出てきてくれたことをうれしく思います。

（羽川豊／プロゴルファー）