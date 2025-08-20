伊藤（27）、北山（26）、加藤（33）、山崎（32）、金村（24）、達（21）と、先発の駒が揃っているうえ、本塁打（23）と打点（69）で2冠のレイエス（30）が打線を牽引する。

18日現在、首位のソフトバンクと3ゲーム差の2位につけている日本ハムのアキレス腱といえばストッパーだろう。いまひとつピリッとしなかった田中正義（31）に代わる抑えとして定着しつつあるのが、プロ4年目の柳川大晟（21）だ。

九州国際大付（福岡）から21年の育成ドラフト3位で日本ハムに入団。191センチ、93キロ。長身から投げ下ろす150キロ超のストレートと、落差の大きなフォークが武器。だが、いかんせん、コントロールが悪かった。

日本ハムOBがこう言う。

「体がデカくて、球も速い。高校時代から注目された選手でしたけど、とにかく制球が悪かった。多くの球団が指名を見送る中、日本ハムが育成で指名した。プロ入り後も制球難はなかなか改善されなかったけれども、『思い切って真ん中に投げろ。おまえくらいの球威があれば、ファウルになってカウントを稼げる。追い込んだらフォークで仕留めろ』という首脳陣の助言で開き直ったのが奏功した。投球フォームが独特で、打者はタイミングが取りづらい。どんな場面でも動揺することはないし、淡々と投げるタイプ。状況によってひどく動揺する田中正義と違って、精神面も強いと思いますよ」

新庄監督は柳川が昨年5月に支配下登録された際、「最終的に抑えで12球団ナンバーワンになる可能性がある」といって187万円の高級ネックレスをプレゼントした。

18日現在、33試合に登板して2勝1敗9セーブ、防御率0.86。6月以降は計19試合、18回3分の2を投げて1点も取られていない。田中正義に代わる新たなストッパーとして、ソフトバンクとの優勝争いに欠かせない存在だ。