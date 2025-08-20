【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】バリー・ボンズしかり…圧倒的成績を残しながら殿堂入り逃した薬物汚染組はこんなに

8月10日（日本時間11日）のゲームでアスレチックスのカルロス・コルテスが左投げの外野手としてライトの守備に就いた後、九回には右投げの内野手としてサードを守り、メジャー史上初の「両投げ野手」となった。

コルテスは大学時代に右投げの内野手だったが、プロ入り後は左投げの外野手としてプレー。ア軍のコッツェイ監督はそのことを覚えていて、内野手がいなくなった九回に苦肉の策でコルテスを使うことを思いついた。監督に「サードをやれ」と命じられたコルテスは一瞬驚いたが、すぐにチームメートから左手にはめる内野手用のグラブを借りて守りに就いた。

【両投げ投手】

アスレチックスは規格外の選手を低コストで獲得して活用する球団として知られる。

1人で右投げも左投げもやる「両投げ投手」の第1号パット・ベンディットをメジャーデビューさせたのもアスレチックスだった。2015年6月にメジャー入りしたベンディットは右打者には右投手、左打者には左投手として投げる「スイッチピッチャー」ということで注目の的になったが、左右どちらで投げても球速が140キロ弱しかないため、定着できず、その後5球団を渡り歩いて20年限りで姿を消した。

現在、「両投げ投手」の第2号になることを期待されているのがマリナーズの2Aで投げているサインチェだ。昨年のドラフトで1巡目指名されたサインチェは右投手の時は速球が160キロ近くになるため、打者の左右に関係なく大半の打者に右からオーバースローで投げるが、左打者から三振を奪いたいときは左からサイドスローでスライダーを投げ込む。

【殿堂入りした左投げ右打ちの大打者】

左投げ右打ちの野手はポジションが外野かファーストに限定されるうえ、一塁ベースまで遠くなり、打撃面でも不利になるため、好きこのんで獲得しようとする球団はほとんどない。

しかし、変わりダネが好きなアスレチックスは1976年のドラフトで地元の高校を卒業したばかりの左投げ右打ちの外野手リッキー・ヘンダーソンを4巡目指名で獲得し、殿堂入りする大選手に育てた実績がある。

イチローは右投げ左打ちの有利さを生かして内野安打を量産、高打率を残したが、ヘンダーソンは右打ちのため群を抜く俊足なのにそれが望めない。そのため彼は四球を量産する技術を磨いて毎年、高出塁率をマーク。出塁すれば、判で押したように盗塁を決めて4年目にシーズン130盗塁を記録し、スーパースターにのし上がった。

（友成那智／スポーツライター）