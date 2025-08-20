【大人気連載プレイバック】#23

今回は「運命のドラフト」と語り継がれる桑田真澄氏の巨人入団の経緯について。橋本清氏（PL学園→巨人）が恩師・中村順司元監督を取材しながら自身の体験を懐古した「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第6回=2014）を再公開。年齢、肩書などは当時のまま。

◇ ◇ ◇

■「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第6回=2014）

85年11月20日。今も「運命のドラフト」と語り継がれる“事件”があった。

この年の目玉はご存じ、「KK」の2人。ただし、桑田真澄さんは早くから「早大進学」を表明していたことで、清原和博さん（元オリックス）に何球団の1位指名が集まるのか、そしてどこに行くのか、が最大の注目だった。清原さんの希望は、巨人か阪神。中でも、巨人とは相思相愛といわれた。私たち下級生も固唾をのんで見守った。

「あのとき私は、1位指名終了後に、体育館に設けられた会見場で清原と彼の両親とひな壇に座ることになっていたから、野球部の研志寮で待機していた。次から次に読み上げられる『清原』の名前をテレビの音声で聞いていたら、最後に『第1回選択希望選手、読売……桑田真澄』という声が耳に飛び込んできたから、ビックリした。瞬間、『アッ！』と思わず大声を出してしまったことだけは覚えているけど、そのあとのことはもうてんやわんやで、はっきりとした記憶がないんだよ」

当時の新聞には、「2人の純粋な気持ちをぶち壊す指名。ボクとしては巨人と会う気はない」という監督のコメントが残っている。監督にとっても寝耳に水だった。

「桑田には、本人の口から『早稲田に行きたい』と聞いていたし、そのつもりで受験の準備もしていた。実は、ドラフトの前に広島の木庭スカウトが私を訪ねてこられた。目利きでならした木庭さんは当時、プロ野球スカウトのまとめ役を務められていて、12球団を代表して話をしたいということだった。聞かれたのはただひとつ。『桑田君は本当に早稲田に進学されるんですね。間違いないですね』ということだった。

私は、『本当ですよね？ と聞かれても、私は桑田からそういう希望を聞いています。間違いないも何も、私も桑田もそのつもりで準備しています。不安に思われるなら、桑田のご両親に聞いてみたらいかがですか』と言って、実際に面談をしていただいたくらい。今思えば、プロの中には『進学希望の桑田を強行指名する球団があるかもしれない』という話が出ていたのかもしれない。でも、そんなことは私は知らないし、もちろん桑田も知らなかったと信じている」

実際、桑田さんはドラフトの3日後、早大受験のために上京した。そこで事態が大きく変わり、中村監督は翌日、自由席のチケットを握り締めて新幹線に飛び乗った。（この項つづく）

▽なかむら・じゅんじ 1946年8月5日、福岡県生まれ。PL学園から名商大、キャタピラー三菱に進み、76年にPL学園野球部コーチに。80年秋に監督に就任し、81年センバツでいきなり甲子園制覇。以降、98年センバツを最後に勇退するまで、18年間で春夏16回の出場を果たして甲子園で6度の優勝、2度の準優勝。通算勝利は歴代2位の58勝。甲子園20連勝の記録も持っている。

▽はしもと・きよし 1969年、大阪府生まれ。PL学園3年時の87年に立浪（元中日）らとともに甲子園で春夏連覇を達成。同年のドラフト1位で巨人に入団し、リリーフ投手として活躍。01年にダイエーに移籍。野球評論家。

◇ ◇ ◇

