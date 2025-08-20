2024年の新NISAスタートにより投資信託（投信）を毎月一定額ずつ積み立てる「投信積み立て」へのニーズが高まっている。

【前編を読む】新NISA時代の投信戦争（前編）投資家が重視するポイント還元

投信の積み立てによるポイントサービスは、クレジットカードによる投信積み立てサービス（クレカ積み立て）や、投信の保有額に応じてポイント還元をするサービス（投信保有ポイント）がある。

今年5月には松井証券がクレカ積み立てのポイント還元を開始。業界の勢力図も変わってきた。

クレカ積み立てのポイント還元率を見てみると、年会費無料カードでは、各社0.5〜1.0％程度で横並びに近い状態となっている。しかし、投信保有ポイントを掛け合わせるとその違いは歴然だ。

年会費無料カードで月10万円を10年間積み立てた場合、アクティブ投信では松井証券が最大4.5倍、インデックス投信でも同社が最大4.2倍と最も高いポイント還元率となる（アクティブ投信は「インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）」、インデックス投信は「iFreeNEXT FANG＋インデックス」で算出、別図参照）。

■投信における証券会社の手数料を0円で提供

さらに松井証券の「最大1％貯まる投信残高ポイントサービス」では、投資信託の手数料といえる信託報酬分のうち、松井証券の取り分である販売会社信託報酬を、そっくりそのままポイントとして還元している（全銘柄が対象）。つまり、投信における証券会社の手数料を0円で提供していることになる。

楽天証券は投信保有額が一定に達したときのみ、SBI証券などそのほかの証券会社では還元率に上限が設けられていたり、対象銘柄に制限があったりと、限定的なポイント還元となっている。

投資家にとって、ポイントサービスは単なる付加価値ではなく、投資戦略の一部として重要な要素。自身の投資スタイルやニーズに合わせて、ポイントプログラムの内容も含めて証券会社を選択することが重要となっている。（おわり）