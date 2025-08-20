待望の新米が出回り始める季節はまもなくだ。コメ不足の影響で昨年から米価が高騰する中、今年度産米の入荷で価格が落ち着くことを期待する声が多い。

【もっと読む】8.31に「備蓄米販売リミット」が…進次郎農相は売れ残りにどう落とし前をつけるのか？

ところがどっこい。収穫時期の早い「早場米」が、のっけから高値で販売されている。福井県産の「ハナエチゼン」は先週あたりから店頭に並び始めたが、5キロ税込み4700円前後の高値で販売されているようだ。昨年同時期の1.6倍近い値段だ。高知県産の「よさ恋美人」にいたっては、なんと5キロ税込み7800円で、神奈川県内で販売されているとの報道もあった。驚愕の値段である。

新米に異様な価格上昇がみられる要因として、人件費や輸送費、生産コストの上昇などが指摘されているが、他にも買い付け競争が過熱しているようだ。

「一昨年に続き、昨年もコメが不作だったので、販売業者などの倉庫にはコメが不足している状態が続いています。新米をいち早く仕入れたい業者が多いようで、全国で買い付けに走る業者の動きが活発化しています」（コメ流通関係者）

■業者が強気の価格設定か？

それにしても、冒頭の「8000円弱」という価格はさすがに高すぎやしないか。今年度産米がさらに高騰する予兆なのかと不安にもなるが、どうやらそうでもないらしい。というのも、業者がコメ高騰に乗じて、強気の価格設定をするケースもあるようなのだ。

「『8000円弱』という値段は、さすがに異常です。『よさ恋美人』は収穫時期が非常に早いという良さがあるものの、品質や食味が優れるブランド米と比べると、1ランクも2ランクも劣ります。関東で流通するとしても、安ければ3800〜4200円で販売しても採算は取れると思います。しかし、業者が『米騒動』の影響を考慮した結果、『この値段でも売れる』と踏んで、ここまで価格が吊り上がったのではないでしょうか。メディアが極端な例を取り上げたという側面も指摘できます」（コメ流通評論家・常本泰志氏）

新米が出回ったとて、コメを巡る混乱はまだまだ収まらないようだ。

◇ ◇ ◇

「備蓄米販売リミット」は8月31日。大量に売れ残った備蓄米に小泉進次郎農相はどう対応するのか。●関連記事【もっと読む】『8.31に「備蓄米販売リミット」が…進次郎農相は売れ残りにどう落とし前をつけるのか？』で詳報している。