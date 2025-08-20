「今、日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、中東でも、自分の周りで色々なことが起こり過ぎていて、メンタル少しまいっています。自業自得です」

X JAPANのYOSHIKIが19日、自身のXを更新し体調不調について綴っている。これについてファンからは、《誰でも落ち込む事有ります》《どんなに辛くても、あなたの努力や優しさはちゃんと届いてます》《1人で抱え込まないで下さいね》など励ましの言葉が相次いでいる。だが、原因の一つとみられているのが、アニメ「ダンダダン」の劇中歌「Hunting Soul」をめぐる騒動だ。

今月8日に劇中歌のリリックビデオが公開されて以降、自身のXで「何これ、X JAPANに聞こえない？」「この制作チーム、事前に一言ぐらい言ってくれれば良いのに..」「弁護士達からも連絡がきた」などと投稿（現在は削除）。YOSHIKIはアニメ制作チームに対し、著作権侵害などの可能性を示唆していた。

「一連の投稿で、YOSHIKIさんはアニメで劇中歌を歌うビジュアル系バンド『HAYASii』についても頭を悩ませた様子がうかがえます。自身の本名の『林』から付けたのではないかと推測し、『これ俺のLast Name？自殺した俺の父の名前？著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？（原文ママ）』などとし、涙が出るとも訴えていました。投稿からは悲壮感が漂い、ファンから心配の声が上がっていると同時に、一部からアニメに矛先が向いて……。一方でアニメのファンは、作品を見れば『HAYASii』の由来は"お囃子"から来ていると分かるのでは？と反論。YOSHIKIさんもこの反論に一度は理解を示しましたが、時はすでに遅し。多くのSNSユーザーからは被害者意識で呟くだけ呟いて、ファンを通じて作者を攻撃させるように仕向けたのではないかと、YOSHIKIさんにガッカリしたようです」（スポーツ紙芸能記者）

■胸の内を明かした投稿の数々を突如削除も

18日午後にはYOSHIKIは自身のXで「今回の件、全て関係者に任せます」と、過去の投稿をすべて削除した。だが、「寝ぼけて書き込んだ」といった釈明もしたことでユーザーからは複雑な声が漏れている。

「最近は情緒不安定な投稿が散見され、炎上しかけたら言い訳して削除したりの繰り返し。被害の訴え方が彼の想像の範囲で、陰謀論的な考えに陥っていることもあって、古参ファンからもSNSを辞めた方がいいと本気で心配されています」（音楽ライター）

昨年10月には、アメリカで3度目の頚椎手術を受けていたことを明かしたYOSHIKI。身体の不調もメンタルに影響しているのかもしれないが、今年7月にもSNSで「実は今、医者から自分がDrummerとして続けるか、引退すか決断の時をせまられいて…」（原文ママ）と匂わせ投稿をして物議を醸したばかりだ。

ファンのためにも一度、SNSから離れた方が良さそうだが。

