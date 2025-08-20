¡Ö¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÏÉÔ¿Íµ¤¤Ë¡×¡Ö´Ý°æ¤ÏÃ¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡×¡Ä¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¡É3¤Ä¤Î·ãÊÑ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½¡Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼MB¡Ï¡½
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè545²ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ë20Ç¯°Ê¾åºßÀÒ¤·¡¢ÈÎÇä°÷¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿»ä¤¬¤³¤Î10Ç¯¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡·ãÊÑ¡¡Ö´Ý°æ¥Ö¥é¥ó¥É²õÌÇ¡ª¡×
¡¡90Ç¯Âå~00Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿´Ý°æ¥Ó¥ë¡£¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ß¥¹¤ä¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¤Ê¤É³¤³°¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤éÆÈ¼«¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¡¢DC¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿BOYCOTT¡¢abx(¥¢¥ë¥Ð¥¿¥Ã¥¯¥¹)¡¢PPFM(¥Ú¥¤¥È¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¥ó)¡¢RUPERT(¥Ó¥®¥°¥ë¡¼¥×)¡¢R.NEWBOLD(¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ß¥¹¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥ó)¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ö¶ÈÊÄº¿¡£¸½ºß¤Ï±Æ¤â·Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´Ý°æ¤Ç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂçÈ¾¤¬Åö»þ¤ÎÀª¤¤¤ò¤¹¤Ã¤«¤ê¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Ï·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿Í¤Ï´Ý°æ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£´Ý°æ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î®¹ÔÈ¯¿®¸»¤ä¿ä¤·³è¤Î¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¸ÜµÒ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë
¡¡Ë×Íî¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤ºµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬00Ç¯Âå¤¢¤¿¤ê¤«¤éÀª¤¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Î±Æ¶Á¡£±Ç²è´Û¤äÎÌÈÎÅ¹¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¤ªÅ¹¤òÍ¶Ã×¤·¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤«¤é¥«¥Ã¥×¥ë¤Þ¤Ç¥Þ¥ë¥Á¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Î´Ý°æ¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿(ÇØ·Ê¤Ë¤Ï2000Ç¯¤ËÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¾®ÇäÅ¹ÊÞË¡¤Ë¤è¤êµ¬À©´ËÏÂ¤¬¿Ê¤ß¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê½ÐÅ¹ÌÔÀª¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹)¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤è¤êÀ¤³¦´Ñ¤ò¿¼¤á¤¿¥¢¡¼¥ÈÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤¬90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÆüËÜ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡Ö¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¡×¤¬ÅþÍè¡£¥Þ¥¹ÁØ¤Þ¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿´Ý°æ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¤ÇËÜ¼ÁÅª¤ÊÉþºî¤ê¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Éþ¹¥¤¥¬¥ÁÀª¤¬¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²°¤«¤éÈ´¤±¤Æ»ö¶È¤òÂçÀ®Ä¹
¡¡¤µ¤é¤Ë¤µ¤é¤Ë³Ê°Â¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÂæÆ¬¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢²óÍ·µÒ¤ÏÃ¥¤ï¤ì¡¢µÞÂ®¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ý°æ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¿¤Á¤ÏË×Íî¤Î°ìÅÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ý°æ¥°¥ë¡¼¥×¼«ÂÎ¤Ï¾å¼ê¤Ë¶ÈÂÖÅ¾´¹¤·¡¢º£¤â¸µµ¤¤Ë·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ý°æ¤ÏÉÔÆ°»º»ö¶È¡¢¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤òÅ¸³«¶¯²½¤·¡¢»þÎ®¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹´Ý°æ¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1960Ç¯¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸åÊ§¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ê¤É¤Î³«È¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²°¤«¤éÈ´¤±¤Æ»ö¶È¤òÂçÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£10Ç¯Á°¤È¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÍÍÁê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¡·ãÊÑ¢¡Ö¹â¹»À¸¤¬À©Éþ¤òÃåÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡ã¹â¹»À¸¤¬Ž¢À©Éþ¤òÃåÊø¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ž£ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡äµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¹¤òÊâ¤±¤Ð´ÊÃ±¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½÷»Ò¤âÃË»Ò¤âÀ©Éþ¤òÀµ¤·¤¯ÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃæ¤ËÃå¤ë¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡×¡Ö¹ø¥Ñ¥ó¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ò²þÂ¤¤¹¤ë¡×¡ÖÃ»¥é¥ó¡¦Ä¹¥é¥ó¡×¡Ö¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ©Éþ²þÂ¤¡×¹â¹»À¸¤¬Á´¤¯¸«¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤êÀìÌç²È¤é¤·¤¿Í¤¬¡ÖÈ¿¹³¤ÎÈþ³Ø¤«¤éÄ´ÏÂ¤ÎÈþ³Ø¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¡×¤Ê¤É½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ê¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡ÖÉþ¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
