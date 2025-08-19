とちぎテレビ

梨の生産が盛んな栃木市では８月から出荷が始まり、生産者が１９日、大川秀子市長の元を訪れ生育状況などを報告しました。

大川市長の元を訪れたのは、岩舟町静和梨生産出荷組合の黒田英昭組合長ら５人です。

はじめに黒田組合長から大川市長に、旬を迎えた静和産・梨の「幸水」が贈られました。受け取った大川市長は「これからもいい梨を作ってください」と笑顔で話しました。

黒田組合長によりますと、６月から７月の高温の影響でことしの梨は小ぶりの傾向で出荷量は例年に比べて少し少ないものの、甘みはのっていて「味には自信をもって消費者にお勧めできる」ということです。

組合では、加入する１７人の生産者が合わせておよそ１１ヘクタールの栽培面積で、

２０２４年度は１１４トンの梨を出荷しています。

「幸水」の出荷は８月６日から始まり、下旬からは「豊水」、そして９月からは「秋月」「新高」へと続きます。

１０月から出荷される大きくジューシーな栃木県のオリジナル品種「にっこり」は、暑さにより、２０２４年、２０２３年と２年連続で出荷数量が減少しており、２０２５年の９月に暑くならないよう願っているということです。