「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが19日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティ め組の園」に出演。自身がネットで叩かれていることを教えてくれる人に対する思いを明かした。

この日、同番組では「身の回りにいるストレス女SP」と題し、“イラッとくる”ことを言うさまざまな女性について、その発言や特徴などを特集した。

その中で「（ネットなどで誰かが）叩かれていることを（当時者にいちいち）報告してくる女」について取り上げられた。

すると、あのは「ありますよ。ボクも同じようなこと。ファンの子が“大丈夫？”みたいな（ことを言ってくる）。そう報告してきて、見に行って。（実際に）ぶっ叩かれてて…みたいな」と自身の体験を話した。

そして「ボクはでも、あんまり（嫌じゃなく）…教えてくれてありがたいかも」と独自の感覚を明かした。

3時のヒロイン福田麻貴が「知りたい？今こういうことが起こってるんだ、って知っときたい…みたいな？」と聞くと、あのは「知っときたいかも。（叩かれていることを）バネにする。ほんとに」と話していた。