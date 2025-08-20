ギャリー・ネヴィル氏がまた失言？「リーズのファンだけは近づきたくない」

『Sky Sports』などで辛口解説者として人気を博している元イングランド代表DFギャリー・ネヴィル氏。

また“失言”をしてしまったと現地で話題になっている。

イギリスのサッカー番組『マンデー・ナイト・フットボール』に出演したネヴィル氏は、プレミアリーグ開幕戦のリーズ対エヴァートンの試合について分析をしていた。

ネヴィル氏にとっての事件はCMが終わった直後だった。

元イングランド代表DFはCM終了後「リーズのファンだけは近づきたくないグループだね」と発言。

放送がすでに再開されており、自身の発言がオンエアされたことに気づいたネヴィル氏は思わず大笑い。

隣にいたジェイミー・キャラガー氏も笑うしかなかった。

気まずい空気を和ませようと、司会のデイヴィッド・ジョーンズ氏は「僕が謝らなくちゃいけないかな？いや、彼らもあなたに近づいてほしいなんて思っていないだろうから大丈夫だよ」と冗談で返した。

現在50歳のネヴィル氏は現役時代、リーズの宿敵であるマンチェスター・ユナイテッド一筋でプレー。

ユナイテッド黄金期を築いた名選手であり、リーズのファンは同氏に何度も苦杯をなめさせられた。

元敵将の失言にリーズのファンは激怒するかに思われた。

しかし、意外にもSNSでは「最高におかしい。もっとこのような掛け合いをテレビで観たい」「めっちゃ笑った」など、この出来事を面白がる反応にあふれた。

なお、日本代表MF田中碧も出場したリーズの開幕戦は、1-0でエヴァートンに完封勝利。

リーズのサポーターは、応援するチームの開幕戦勝利で機嫌が良かったのかもしれない。