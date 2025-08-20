スポニチ

写真拡大

　女優の飯島直子（57）が20日までに自身のインスタグラムを更新。仲良し女優とタレントの誕生日を祝う様子を披露した。

　「きのうは、すこし遅くなりましたが　松本あっこさんと　網浜あみちゃんの　誕生日会を」と明かすと、バースデープレートを手にしたタレントの松本明子と女優の網浜直子と祝福する自身のショットなどをアップ。「たくさん食べ、たくさんおしゃべりしステキな宴でした」と振り返った。

　「お二人とも主役なのにたくさんのお土産までいただきましたよ　あみちゃんからは　久世副商店の美味しいもの詰まってるセット　あっこさんからは、キャンプ用にとランタンとホットプレート　おススメのピスタチオクリーム　しっかりと　あっこさんが運営するレンタカーのパンフレットも入ってました　さすがです」と記した。

　また「ソロキャンプの夢が近づきワクワクしますね」と明かすと「そうだ、初のソロキャンプは　インスタライブやろう　よもやま話　おわり　さ、火曜日！暑さに負けず今日もがんばり過ぎずにがんばろうね　エイエイオーでね」と締めくくった。

　飯島の投稿に、フォロワーからは「友の誕生日会　素敵な時間でしたね」「素敵なお誕生会美味しい食事楽しい時間　良かったね　笑い声が聞こえてきそう」「ソロキャンプ　楽しそうですね」「インスタライブも楽しみにしています」といった反響が寄せられている。