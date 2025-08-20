「夏が似合う女」桜井日奈子、美背中を大胆披露！ 「背中綺麗」「すっかり大人になりましたね」
俳優の桜井日奈子さんは8月19日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】桜井日奈子の美しい背中
ファンからは「美人すぎる」「すっかり大人になりましたね」「キュンキュンする」「夏が似合う女」「背中綺麗」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「美人すぎる」桜井さんは「生写真の絵柄決定です 『桜井日奈子 2026 カレンダーブック』ネット書店限定表紙版をご購入いただくと付いてくる生写真の絵柄が決定しました！」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、プールサイドに佇む姿です。トップスの布面積が少なく、美しい背中が大胆に見えています。夏らしさと桜井さんの色っぽさを感じるショットです。ほかにも『桜井日奈子 2026 カレンダーブック』（東京ニュース通信社）のカットを2枚載せています。
「カレンダーの撮影風景」も公開4日の投稿では「カレンダーの撮影風景を少しお見せしますー」とつづり、カレンダー撮影中のオフショットを公開した桜井さん。ファンからは「スタイルいいですね」「大人の色っぽさが出てきてるよね」といった反響が寄せられていました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
