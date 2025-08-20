「SUNTORY PARK CAFE」夜間は水上ショー「アオと夜の虹のパレード」（サントリー・ダイキン工業共催）が上演される人気ゾーンに

　サントリーは、大阪・関西万博に出店している「SUNTORY PARK CAFE」（セービングゾーン・ ウォータープラザマーケットプレイス西）で、8月31日 (日)まで、17時〜20時30分の夜間限定で、ジャパニーズウイスキーを提供している。

サントリー・ジャパニーズウイスキー「山崎」「白州」「響」 大阪・関西万博会場 夢洲のウォータープラザをバックに

　海外のコンペティションでも高く評価されているサントリーシングルモルトウイスキー「山崎」「白州」、サントリーウイスキー「響」 を、ハイボールで味わうことができる。

　特に夏場は、風味がスモーキーな「白州」がおすすめ。

水上ショー「アオと夜の虹のパレード」（サントリー・ダイキン工業共催）〈2025年7月12日撮影〉

　「SUNTORY PARK CAFE」は、空と海に開かれたウォータープラザを見渡す開放的な屋外テラス。
　夜間は水上ショー「アオと夜の虹のパレード」（サントリー・ダイキン工業共催）が上演される人気ゾーンの西側にある。

◆期間 〜8月31日(日)　※予約不可
◆時間 17時〜20時30分（ラストオーダー19時30分）
※SUNTORY PARK CAFE店内ではなく、テラス席(30席)に限る。

ウォータープラザから望む花火
ミャクミャクカラー（ブルー＆レッド）の花火も

□メニュー（価格は消費税込み）

〈ハイボール〉
シングルモルトウイスキー山崎ハイボール 1200円
シングルモルトウイスキー山崎12年ハイボール 2500円
シングルモルトウイスキー白州ハイボール 1200円
シングルモルトウイスキー白州12年ハイボール　2500円
響ジャパニーズハーモニーハイボール　 1500円
響ブレンダーズチョイスハイボール 　2500円

〈その他のドリンク〉
サントリー生ビール 　700円
ソフトドリンク各種 　500円

〈フード〉
神戸牛コロッケ（3個）　750円
ミックスナッツ 400円
生チョコレート（8個）　800円

ウォータープラザから望む花火 8月31日までは毎日打ち上げられる〈2025年7月25日撮影〉