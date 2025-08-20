サントリーは、大阪・関西万博に出店している「SUNTORY PARK CAFE」（セービングゾーン・ ウォータープラザマーケットプレイス西）で、8月31日 (日)まで、17時〜20時30分の夜間限定で、ジャパニーズウイスキーを提供している。

サントリー・ジャパニーズウイスキー「山崎」「白州」「響」 大阪・関西万博会場 夢洲のウォータープラザをバックに

海外のコンペティションでも高く評価されているサントリーシングルモルトウイスキー「山崎」「白州」、サントリーウイスキー「響」 を、ハイボールで味わうことができる。

特に夏場は、風味がスモーキーな「白州」がおすすめ。

水上ショー「アオと夜の虹のパレード」（サントリー・ダイキン工業共催）〈2025年7月12日撮影〉

「SUNTORY PARK CAFE」は、空と海に開かれたウォータープラザを見渡す開放的な屋外テラス。

夜間は水上ショー「アオと夜の虹のパレード」（サントリー・ダイキン工業共催）が上演される人気ゾーンの西側にある。

「SUNTORY PARK CAFE」夜間は水上ショー「アオと夜の虹のパレード」（サントリー・ダイキン工業共催）が上演される人気ゾーンに

◆期間 〜8月31日(日) ※予約不可

◆時間 17時〜20時30分（ラストオーダー19時30分）

※SUNTORY PARK CAFE店内ではなく、テラス席(30席)に限る。

ウォータープラザから望む花火

ミャクミャクカラー（ブルー＆レッド）の花火も

□メニュー（価格は消費税込み）



〈ハイボール〉

シングルモルトウイスキー山崎ハイボール 1200円

シングルモルトウイスキー山崎12年ハイボール 2500円

シングルモルトウイスキー白州ハイボール 1200円

シングルモルトウイスキー白州12年ハイボール 2500円

響ジャパニーズハーモニーハイボール 1500円

響ブレンダーズチョイスハイボール 2500円

〈その他のドリンク〉

サントリー生ビール 700円

ソフトドリンク各種 500円



〈フード〉

神戸牛コロッケ（3個） 750円

ミックスナッツ 400円

生チョコレート（8個） 800円