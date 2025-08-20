36歳LDH俳優がNHK作品で存在感を増すワケ。開戦前夜を描いたドラマでは“想像以上の演技”にビビる
2025年は終戦80年である。終戦記念日後の8月16日と17日、二夜連続で石井裕也監督によるスペシャルドラマ『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』（NHK総合）が放送された。
池松壮亮を主演に、戦中の「総力戦研究所」を描く本作メインキャストとして、岩田剛典が海軍の軍人役を演じた。想像以上に精悍な演技にビビる……。過去作の名演を名演で更新する画面上、岩田に関する大発見があった。
LDHアーティストをこよなく愛するコラムニスト・加賀谷健が、NHK作品で際立つ岩田剛典を解説する。
◆『虎に翼』から踏み込んで描く「総力戦研究所」
伊藤沙莉主演の朝ドラ『虎に翼』（NHK総合、2024年）後半部に、「総力戦研究所」というワードがでてきた。第18週第90回で、主人公・佐田寅子（伊藤沙莉）の同僚判事・星航一（岡田将生）が、心の奥にしまいこんでいた重大な秘密を告白する場面である。
戦時中、内閣総理大臣直属の組織として設置された総力戦研究所は、対アメリカ戦の勝敗を正確に予想した。官軍民から若手のエリートを集め、模擬内閣を作る。机上演習に参加した面々の一人に航一がいた。
研究所がだした結論は圧倒的敗戦。それを日本政府側に進言したにもかかわらず、日本は太平洋戦争になだれ込んだ。
敗戦がわかっていながら開戦を阻止できなかった責任。航一は戦後になってもずっと苦しんでいた。同回放送で総力戦研究所の存在を知った視聴者は多いと思う。
終戦80年を迎えた今年8月16日と17日に二夜放送された本作『シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜』（以下、『シミュレーション』）は、『虎に翼』からさらに踏み込んで、研究所メンバーたちが議論する苦闘を真っ向から描いている。
◆一際背筋がピンとした軍服姿
16日放送の前編は、産業組合中央金庫の調査課長である主人公・宇治田洋一（池松壮亮）の元に内閣総理大臣から招集命令がくるところから始まる。これは面倒なことに巻き込まれたなと内心思いながら、模擬内閣を作る同世代のエリートたちと一堂にかいする。
総勢35名。キリッと着席する者から少々不安げな様子の者までずらり。俯瞰のカメラが彼らの頭上を捉える。その中に一際背筋がピンとした軍服姿がある。2列目の通路側席に座るその人は、明らかに軍人。海軍少佐・村井和正である。
精鋭たちを集めた総力戦研究所所長・板倉大道（國村隼）から研究所の目的を告げられる。不安げな様子だった若者を中心に動揺を隠さない。隣同士で顔を見合わせて、ざわざわざわざわ。
でもただ一人（実はもう一人、中村蒼演じる陸軍少佐・高城源一も）、村井は微動だにせず着席姿勢を崩さない。黒い軍服が弛緩する隙も見せず、精悍極まる軍人姿に息をのむ。演じるのは、我らが岩田剛典だ。
◆名演を名演で上書きする佇まい
『虎に翼』では寅子と恋仲になりかけた学友にして同僚判事・花岡悟を演じた。岩田はどうも昭和の時代の人物が似合うらしい。本人は1989年生まれの平成世代だが、同作では特に黄金期の古典的ハリウッド映画俳優にも通じるクラシカルな佇まいすら感じた。
平成2年（1990年）生まれの池松壮亮を主演俳優として、平成元年生まれの岩田もまたメインキャストにすえられる。昭和の若手エリートたちがひしめく『シミュレーション』は、平成の才能が見事に結集したキャスティング力に支えられている。
キャスティング上でも精鋭が揃ったところで、昭和のキャラクターを演じる岩田が画面上で存分に気を吐く。『虎に翼』のクラシカルな名演を記憶する視聴者ならなおさらのこと、精悍な佇まいの海軍人姿に名演を名演で上書きする深い感動を覚える。
◆岩田剛典が上手に位置する大発見
