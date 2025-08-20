µþ¾¦¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ÇÇã¤¨¤ë¥ß¥Ë¥«ー¡ÖMAZDA 787B¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¥ª¥ì¥ó¥¸&¥°¥êー¥ó¤ÎÁ¯Îõ¥«¥éー¤È¡¢·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿»Ñ¤¬¾¦ÉÊ²½¡Ú¥¯¥ë¥Þ¤È¥Û¥Óー¡Û
µþ¾¦¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢ ¥ß¥Ë¥«ー¥·¥êー¥º¡ÖKYOSHO MINI CAR & BOOK¡×¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖNo.22 MAZDA 787B¡×¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éµþ¾¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÆÃÊÌ¤ÊÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿787£Â¤Î¥ß¥Ë¥«ーÃ±ÉÊ¤ò¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¤Ç787£Â¥ß¥Ë¥«ー¤È¥«ー¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Î¥»¥Ã¥ÈÈÇ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
KYOSHO MINI CAR & BOOK¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤1/64¥¹¥±ー¥ë¥ß¥Ë¥«ー¤È¡¢¥«ー¥«¥ë¥Á¥ãー¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²òÀâ½ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Û¥Óー¡õ¥«ー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£²òÀâ½ñ¤Ï¥Ùー¥¹¼Ö¼ï¤È¡Ö¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢A4¥«¥éーÁ´16¥Úー¥¸¤ÎÆÉ¤ß±þ¤¨¤¢¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¡ÖMAZDA 787B¡×
ºÇ¿·¹æ¤ÎNo.22¤Ç¤Ï¡¢1991Ç¯¤ÎÂè59²ó¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ìー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥íー¥¿¥êー¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿787B¤Î¥°¥ëー¥×C¥Þ¥·¥ó¤ò¥ß¥Ë¥«ー¥â¥Ç¥ë¤ËÁªÄê¡£1/64¥¹¥±ー¥ë¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë¤Î·Á¾õ¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÎà¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÕÂ°¤Î¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Ï¡¢787B¤È¥Þ¥Ä¥À¤Î¥ë¡¦¥Þ¥óÄ©Àï¤òºÇ¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Î¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ä¥ÀËÜ¼Ò¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Ä¥À¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÎÅ¸¼¨¼ÖÎ¾¤äÅ¸¼¨Êª¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
KYOSHO MINI CAR & BOOK Âè22ÃÆ ¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï4400±ß¤À¡£
KYOSHO MINI CAR & BOOK Âè22ÃÆ¡ÖMAZDA 787B¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
MAZDA 787B KYOSHO MINI CAR & BOOKÈÇ¥ß¥Ë¥«ー
KYOSHO MINI CAR & BOOK Âè22ÃÆ¡ÖMAZDA 787B¡×¤Î¾®ºý»Ò¥¤¥áー¥¸
µþ¾¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¡ÖMAZDA 787B AFTER RACE¡×
µþ¾¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢787B¤ËÆÃÊÌÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖAFTER RACE¡×»ÅÍÍ¤ò500Âæ¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥«ーÃ±ÉÊ¤ÇÈ¯Çä¡£·ãÆ®¤òÀ©¤·¤¿¥ìー¥¹¸å¤Î»Ñ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥§¥¶¥ê¥ó¥°ÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¡£ÂæºÂ¤ÏÉ¸½à»ÅÍÍ¤¬¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÃÊÌÈÇ¤Ï¥°¥êー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µþ¾¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀè¹ÔÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¡Ê¥ß¥Ë¥«ーÃ±ÉÊ¡Ë¤Î²Á³Ê¤Ï3520±ß¡£
MAZDA 787B AFTER RACEÈÇ¥ß¥Ë¥«ー
INFORMATION
KYOSHO MINI CAR & BOOK Âè22ÃÆ
MAZDA 787B
ÆâÍÆ¡§1/64¥¹¥±ー¥ë ¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÂæºÂ¡¢²òÀâ½ñ¡ÊA4¥«¥éーÁ´16¥Úー¥¸¡Ë
ÈÎÇäÅ¹¡§¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡Ê¼è°·Å¹ÊÞ¤ÏWeb¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¸ø³«¡Ë
²Á³Ê¡§4400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
MAZDA 787B AFTER RACE¡Ê¥ß¥Ë¥«ーÃ±ÉÊ¡Ë
ÆâÍÆ¡§1/64¥¹¥±ー¥ë ¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«ー¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÂæºÂ
ÈÎÇäÅ¹¡§µþ¾¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä
²Á³Ê¡§3520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://dc.kyosho.com/ja/kyosho-minicar-book22