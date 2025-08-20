SEVENTEENミンギュ、筋肉美披露 90年代にインスパイアされた最新デニムスタイル
ファッションブランド「カルバン・クライン」が、13人組グループ・SEVENTEENのミンギュ（MINGYU）を起用した2025年秋の新デニムキャンペーンを発表した。
【写真】写真多数！色香ただよう筋肉美を披露したミンギュ
ミンギュは、筋肉美輝く自然体でクールな姿で登場。ブランドの人気デニムに新たな魅力を加え、グラフィックやトーナルスタイリング、意外性のあるベーシックアイテムのレイヤリングによって、フレッシュなエネルギーが注ぎ込まれている。
今季の注目アイテムは、ブランドの象徴的なモノグラムを大胆な総柄プリントとして再解釈した「CKエンブレムプリント」の新デニム。ジーンズやトラッカージャケットに、クリーンでグラフィックな印象を与える。アイコニックな「90s ストレートジーンズ」は、ヴィンテージウォッシュや濃いインディゴカラーで再登場。ゆったりとしたシャツやロゴTとのスタイリングで、現代的でリラックスした雰囲気を演出する。
「スリムジーンズ」は、体にフィットするシルエットで、タンクトップやウィンドブレーカーとの組み合わせにより、エッジの効いたレイヤードスタイルを実現。新たに登場する「カーペンタージーンズ」は、構築的なフォルムとワークウェアの要素を取り入れたデザインとなっている。「90s テーパードジーンズ」は、クラシックなデザインと現代的な感性を融合させた、シャープなテーラードフィットが特徴となる。
ミンギュのキャンペーンは、19日からスタート。同ブランド公式SNSを通してコンテンツが展開される。2025年秋のデニムコレクションは、日本全国の店舗や公式オンラインストアで販売中。
【写真】写真多数！色香ただよう筋肉美を披露したミンギュ
ミンギュは、筋肉美輝く自然体でクールな姿で登場。ブランドの人気デニムに新たな魅力を加え、グラフィックやトーナルスタイリング、意外性のあるベーシックアイテムのレイヤリングによって、フレッシュなエネルギーが注ぎ込まれている。
「スリムジーンズ」は、体にフィットするシルエットで、タンクトップやウィンドブレーカーとの組み合わせにより、エッジの効いたレイヤードスタイルを実現。新たに登場する「カーペンタージーンズ」は、構築的なフォルムとワークウェアの要素を取り入れたデザインとなっている。「90s テーパードジーンズ」は、クラシックなデザインと現代的な感性を融合させた、シャープなテーラードフィットが特徴となる。
ミンギュのキャンペーンは、19日からスタート。同ブランド公式SNSを通してコンテンツが展開される。2025年秋のデニムコレクションは、日本全国の店舗や公式オンラインストアで販売中。