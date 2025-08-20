カーボンモノコックシャシーを採用した世界唯一の全地形対応車

ルーフ・ロデオ｜Ruf Rodeo

「ロデオ」は2020年にコンセプトモデルが発表されたオフロードスタイルのスポーツカー。2024年8月には市販プロトタイプが公開され、このたび量産モデルが披露された。

「カーボンモノコックシャシーを採用した世界唯一の全地形対応車」と同社がアピールするロデオは、ルーフの代表作「CTR」と同様のカーボンモノコックシャシーが用いられているほか、カーボン製ボディパネルや自社設計の前後可変トルク配分式4WDシステム、プッシュロッド式水平ダンパーを組み合わせた前後ダブルウイッシュボーンのロングストロークサスペンション、そして全地形対応の18インチタイヤ（サイズは235/55R18）を採用した、冒険心を掻き立てる1台だ。

パワーユニットは最高出力449kW（610ps）、最大トルク700Nm（71.4kgf-m）を発揮する3.6リッター水平対向6気筒ツインターボエンジンで、6速MTを組み合わせる。最高速は250km/h。

ルーフ・ロデオ｜Ruf Rodeo

デザインは米国のファッションブランド「ラルフローレン」のコレクションからインスピレーションを得た、アメリカ西部風テイストが特徴だ。

オフロードユースを想定して前後バンパーの保護を担うバッシュバーを備えた前後バンパーや、ワイドな前後フェンダー、そしてリヤバンパーと一体化された4本出しエキゾーストフィニッシャーによって独特のルックスを実現している。

今回のイベントで披露された個体は、ボディを深みのあるジョーダンブラックにペイント。センターロック式鍛造ホイールやルーフレールはホワイトで、ボディとのコントラストを際立たせている。ルーフの4.0リッター後輪駆動モデル「SCR」と同様の大型リヤスポイラー「ホエールテール」などには、車名の「RODEO」が表記された。

ルーフ・ロデオ｜Ruf Rodeo

エイジング加工が施されたような風合いのレザーを多用するインテリアでは、ユニークな柄のシートが目をひく。粗めに仕上げられたレザーのステッチと合わせてアメリカ西部風のテイストが見て取れる。

ルーフはこのロデオについて、「あらゆる地形において比類のない安定性と俊敏性を実現します。山道を走破する時も、広々とした田園地帯を走る時も、ロデオは他に類を見ない体験を提供します」と紹介している。

SPECIFICATIONS

ルーフ・ロデオ｜Ruf Rodeo

ボディサイズ：全長4307×全幅1857×全高1390mm

ホイールベース：2352mm

車両重量：1250kg

乗車定員：2人

総排気量：3600cc

エンジン：水平対向6気筒ツインターボ

最高出力：449kW（610ps）/6500rpm

最大トルク：700Nm（71.4kgf-m）/2250rpm

トランスミッション：6速MT

駆動方式：4WD

最高速度：250km/h