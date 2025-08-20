Image: AdriaVidal/ Shutterstock.com

日本で出たら、サブスクする人も増えるんじゃ？

OpenAIが展開するAIサービス「ChatGPT」。現在、日本では無料で利用することもできますが、個人向けや企業向けに、いくつかの有料プランを提供しています。

無料でもいろんなことができますが、やはり有料プランは別格。使えるAIの機能も多く、サービスも充実しています。ただ、費用は最低でも20ドル（約3000円）/月と、サブスクサービスとしては高額です。

そんな中、OpenAIは新プラン”ChatGPT Go”の提供をスタートしました。このプランの月額は399インド・ルピー（約4ドル55セント、700円）。 安っ！

高速な画像生成やチャットの記憶の長期保持など有料プランのPlusに近いことができますが、ディープリサーチの利用回数などに制限があり、Codexなどアクセスできない機能もあります。それでも700円なら日常使いのチャットAIとして良さそうですし、是非使ってみたいところ。

ですが、GPT Goプランはインドのような特定の地域への限定販売になる見込み。他の国や地域にも拡大するかどうかは、今のところ不明です。日本で展開してくれるれば嬉しいですが…望み薄かな、とも思います。

BleepingComputerによると、Googleもまた生成AI、Geminiにおいて同様の低価格プランを検討中なのだそう。こちらもまた、地域限定（またインド？）で提供されると言われています。

使う人が増えれば増えるほど賢くなる生成AIですから、安価なプランを展開するのは理にかなっていると思いますが…ぜひ日本でも使えるようにしていただけるとありがたいです。

Source: BleepingComputer