◆米大リーグ レッドソックス―オリオールズ（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１９日（日本時間２０日）、敵地・Ｒソックス戦に先発。１１勝目をかけたマウンドで３回に先制を許した。

「２番・捕手」で先発出場が発表されていた正捕手・ラッチマンが右脇腹痛のため出場回避。Ａ・ジャクソンとの“急造”バッテリーに変更となるアクシデントが起きる中、初回は冷静だった。２死一、二塁で迎えた５番・吉田正尚外野手（３２）とのメジャー初対戦。４球目には左翼へ大きなファウルもあったが、最後は６球目の８８・１マイル（約１４１・８キロ）スプリットで空振り三振に斬り、ピンチを脱した。２回は６番・ゴンザレスの右前打で初回に続く先頭打者の出塁を許したが、ゴンザレスが試みた二盗をＡ・ジャクソンが阻止。女房役の助けもあり、揺るぐことはなかった。

０―０の３回。９番・ウォンの左前打でまたしても先頭打者を塁に出した。続くアンソニーの打球はセカンド正面のゲッツコース。しかし、二塁・ホリデーの失策で無死一、二塁となった。その後２死二、三塁から４番・ストーリーと対じ。１球目で空振りを奪い、２球目を投げる直前。三塁走者の動きに対してプレートを外し、けん制のそぶりを見せたが、ボークの判定となって先制点を献上した。ＭＬＢでは２３年からけん制の回数制限が設けられており、１人の打席でけん制できるのは２度まで。３度目をする場合はアウトにしなければならない。ストーリーの打席では当該プレーが３度目のプレート外しとなり、宣告を受けた。菅野は両手を広げ、戸惑いの表情を浮かべた。

前回１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦では６回途中３安打１失点の好投で日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた。３６歳シーズンの新人１０勝は１０人の中で最年長記録だった。自身にとって日米通算１０度目の２ケタ勝利を渡米後最長となる４連勝で飾り「あくまで通過点ですけど、素直にうれしい」と話していた。８月はこの日まで３試合で２勝０敗、防御率２・６０と序盤の安定感を取り戻している。

この日実現した吉田との注目の「日本人対決」。公式戦での対戦は７年ぶり。巨人時代の１８年６月１日の交流戦（京セラＤ）でオリックスの主砲と初めて相対し、その時は初回に右前適時打を浴びるなど３打数２安打１打点だった。「吉田君には近め（内角）の直球を簡単にはじき返された」と脱帽し、１９年７月１３日のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を許していた。前日１９日（同２０日）の試合前練習では吉田と談笑する場面もあった右腕。日本では相性の良くなかった好打者とのメジャー初対戦がこの日の勝敗の鍵を握るかもしれない。