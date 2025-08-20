米女子ゴルフ下部エプソンツアーは１９日（日本時間２０日）、原英莉花が年間１５位以内までに与えられる来季米ツアー出場権を確定させた発表した。エプソンツアーの公式ＨＰが伝えた。原は同ツアーのワイルドホース・レディース・クラシックで初優勝。年間ランキングを３位とした。

記事では「エプソンツアーは本日、原英莉花の年間ランキング上位１５以内が数字上確定し、２０２６年シーズンの米ツアーカードを獲得したと発表した」と伝えた。年間ランクトップのメラニー・グリーンらに続いて４人目だという。

記事では原が２０２６年の米ツアールーキーになることや、エプソンツアーで年間３位につけていると記した。今季出場した全１５試合で予選を通過し、今回の優勝を含むトップ１０フィニッシュが８度。日本女子オープン選手権を２度制するなど日本ツアーでの実績も紹介した。

原は記事中で「とてもうれしい。チームメンバーや家族に感謝の気持ちを伝えたいが、誰よりもゴルフの師であり心の支えであるジャンボ尾崎さんに感謝したい。応援したくださったファンの皆さんにも感謝の気持ちを伝えたい」とコメントした。

同ツアーは残り４試合。年間ランキング１０位以内に入れば、来季米ツアーでより多くの試合に出られる資格を得られる。