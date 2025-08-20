将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第4局は8月20日、挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が前日に封じた72手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。

【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第4局（生中継中）

藤井王位が開幕から3連勝で防衛に“王手”をかけて迎えた第4局。本局で勝利した場合、6連覇達成とともに渡辺明九段（41）が保持するタイトル獲得数31期に並び、23歳1カ月にして早くも歴代4位に浮上する。この一番で藤井王位が決着をつけるのか、後がない永瀬九段が踏ん張るのか、目の離せない戦いが繰り広げられている。

福岡県宗像市の総合複合施設「宗像ユリックス」を舞台に争われている本局は、藤井王位の先手番で角換わりの出だしに。最先端の将棋で永瀬九段の研究と藤井王位の正確な指し手が激突しているが、1日目の午前11時30分頃に対局室にも影響する音声トラブルが発生した。対局者には昼食休憩を前倒しする異例の措置が取られ、原因究明と対策が行われた結果、午後1時30分から対局再開された。

永瀬王位にとってはまだまだ研究の範囲内なのか、持ち時間を節約しながら中盤の難所に臨んでいる。決着か、挑戦者の反撃か。クライマックスに向かう今後の展開から目が離せない。持ち時間は各8時間。

（ABEMA／将棋チャンネルより）