Îý½¬¤Ï½µ£³Æü¡ß£³»þ´Ö¡¢Åß¤Ï¼êºî¤ê¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â¹Ã»Ò±à¤Ø¡ªÌµÌ¾¤Î´ÆÆÄ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿´ñÀ×
Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÄ¹·¤¤òÍú¤¤¤Æ¡Ä
£¸·î£µÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡££¹Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©ÂåÉ½¤ÎÀ¾ÆüËÜÃ»´üÂç³ØÉíÂ°¹âÅù³Ø¹»¤ÈÀÄ¿¹¸©ÂåÉ½¤Î¹°Á°³Ø±¡À»°¦¹âÅù³Ø¹»¤¬ÂÐÀï¡£
ÀÄ¿¹¸©¤ÎÌîµå¶¯¹ë¹»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹âÅù³Ø¹»¤ÈÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¹âÅù³Ø¹»¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¡¢½à·è¾¡¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤òÇË¤ê¡¢·è¾¡Àï¤ÇÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¹°Á°³Ø±¡À»°¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÀË¤·¤¯¤â£±²óÀï¤Ç¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉí¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ËÃÏ¸µ¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢À»°¦ÌîµåÉô¤ÎÉô°÷¤Ï£±¿Í¤ÎµÜ¾ë¸©½Ð¿ÈÁª¼ê¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÁ´°÷ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£Ìîµå¥¨¥ê¡¼¥È¤Ï£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢£±²óÀïÆÍÇË¤¬ÌÜÉ¸¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡£¤À¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢À»°¦ÌîµåÉô´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄ°ìÈÏ¤µ¤ó¡£¤µ¤¾¤«¤·ÌÔÎõ¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢
¡ÖÅÚÆü¤Ï»î¹ç¤Ç¡¢·îÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¡£ÌÚÍËÆü¤Ï½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²Ð¿å¶â¡£¤½¤ì¤â£´»þ¤«¤é£·»þ¤Þ¤Ç¤Î£³»þ´Ö¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤â¡¢£±·î¤«¤é£³·î¤ÏÀã¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÇÎý½¬¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢Àã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Ä¹·¤¤òÍú¤¤¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÌµÌ¾¤Î¿Í¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡×
ÁÏÉô¤Ï¡Ç01Ç¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç½÷»Ò¹»¤À¤Ã¤¿Æ±¹»¤¬¶¦³Ø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃË»Ò³ØÀ¸¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¤ËÌîµåÉô¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤òÊç½¸¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÛÍÑ¾ò·ï¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯Êð200Ëü±ß¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ï¤Ê¤·¡£
¼«¤é¤â¹â¹»µå»ù¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¤«¤¿¤ï¤éÊì¹»¤ÎÌîµåÉô¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¤¤¤Ä¤«Áª¼ê¤¿¤Á¤È¹Ã»Ò±à¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ïíõ½ä¡£¤½¤ó¤Ê¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¹»ÌîµåÉô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢ÁðÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÉã¿Æ¤Î¡Ö¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê°¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢ÌÌÀÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¹»Ä¹¤«¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÌîµå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤ÊÌµÌ¾¤Î¿Í¤Ï¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Ê¤¬¤éÌîµåÉô¤òÁÏÉô¡£Éô°÷Êç½¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10¿Í¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÌîµå·Ð¸³¼Ô¤Ï£µ¿Í¡£»Ä¤ê¤Î£µÌ¾¤Ï¡¢Ìîµå·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢ÃÏ³ØÉô¤È°Ï¸ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤é¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤ë¤¢¤ê¤µ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢Æ±¹¥²ñÅª¤Êµ¤Ê¬¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤¿¤ä¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤»¡¢¹Ã»Ò±à¡ª¡×¡£
¡ÖÊì¹»¤Ç¥³¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸©Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ØÆ³¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°¤Î»ØÆ³¤Ç¡¢Ä«Îý¤â¤ä¤ì¤Ð¡¢Êü²Ý¸å¤â£¸»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¡£100ËÜ¥Î¥Ã¥¯¤â¤ä¤Ã¤¿¡£ÅöÁ³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë³ØÀ¸¤â¤¤¤Æ¡¢½©¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï£¶¿Í¤¬ÂàÉô¤·¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¼¡¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¡Ø¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼å¤¤¤±¤É¡¢À»°¦¹â¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤¾¡Ù¤È¡¢Ãæ³Ø»þÂå£²ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬ÆþÉô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
‛03Ç¯¤Î½©¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¶¯¹ë¹»¤Î¹°Á°¼Â¶È¹âÅù³Ø¹»¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¡¢¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£¡Ç05Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹°Á°¶áÊÕ¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÁª¼ê¤¬ÆþÉô¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
‛09Ç¯¤Ë¤Ï½Õ½©¤È¤â·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ë¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
²¿¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«»×¤¤Çº¤à¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¬¥ó¤ÇÉÂ¾²¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀ»°¦ÌîµåÉô¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬Éã¿Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÍâÆü¡¢¡Ç11Ç¯£³·î12Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡Ø°ìÈÏ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÀ»°¦ÌîµåÉô¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬ËÜ°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁÏÉô¤·¤¿º¢¤Ï£±Ç¯¤ÇÄÙ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡×
¤½¤³¤«¤éÀ»°¦ÌîµåÉô¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾®³Ø¹»Ãæ³Ø¹»¤Îº¢¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤Î¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¡Ø²¿¤òÌÜÅª¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¡Ø¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÌä¤¤Â³¤±¤¿¡£»ä¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Áª¼ê¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸µ¤ËÌá¤½¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³¥õ·î¤Û¤É¤Ç¼«Ê¬¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦Îý½¬¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤â¤Î¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸ú²Ì¤«¡¢¡Ç13Ç¯¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¡Ç18Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤µ¤º¡¢Áª¼ê¼«¤é¤¬¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Î¡¼¥µ¥¤¥óÌîµå¤Ë¡£¡Ç21Ç¯¤Ë¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ç23Ç¯¤«¤é¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¡¢£±¿Í£±¥ê¡¼¥À¡¼À©¤Ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉÁ´°÷¤¬²¿¤«¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤±¤ËÀÕÇ¤¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´°÷¤¬À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ç24Ç¯¤«¤é¤ÏÄ«Îý¤òÇÑ»ß¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»È¤¦¤Î¤Ï½µ£³Æü¡£Îý½¬»þ´Ö¤Ï£³»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Îý½¬»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡ÖÁÏÉôÅö»þ¤«¤é¡¢³Ø¹»¤ÏÌîµå¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ê¥¤¥¿¡¼ÀßÈ÷¤â¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤â¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¹©É×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¡¢À»°¦ÌîµåÉô¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ê¥¤¥¿¡¼ÀßÈ÷¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¹Í¤¨¤ëÎÏ¡¢¹©É×¤¹¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤«À©¸Â¤ò¤«¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
£³»þ´Ö¤·¤«Îý½¬»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢£±Ê¬£±ÉÃ¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Îý½¬ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡£Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¶î¤±Â¤À¡£½¸ÃæÎÏ¤â¹â¤Þ¤ë¡£·ë²Ì¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£
º£Ç¯¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢À»°¦ÌîµåÉô¤Î¤ä¤êÊý¡¢¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÁª¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂç²ñ¤ËÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÈÌîµå¤ò¤·¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´°é¤Á¤ÎÈà¤é¤ÏÊÒ¸À¤ÎÆüËÜ¸ì¤âÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤¦¤Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë£±½µ´ÖÎÀ¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡££±½µ´Ö¤â·Ð¤Ä¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÃÏ°è¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÀÜ¤·¤¿¤é¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯¤Î£±Ç¯À¸¤Ï27Ì¾¡£¤½¤Î¤¦¤Á15Ì¾¤Ï¸©³°¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸©³°¤«¤é¤¤¤¤Áª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï£±Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡È¾¡¤Ä¡É¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÅª¤Ï¿Í´Ö°éÀ®¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤â¶¯¤¯À¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë»ñ¼Á¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌÜÅª¤Ç¤¹¡×
¢§¸¶ÅÄ°ìÈÏ¡¡¹°Á°³Ø±¡À»°¦¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÉô´ÆÆÄ¡£¹°Á°¹©¶È¹â¹»ÌîµåÉô½Ð¿È¡£1996Ç¯¤ËÊì¹»¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£¡Ç01Ç¯£´·î¤Ë¡¢¹°Á°³Ø±¡À»°¦¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÉôÁÏÉô¤È¤È¤â¤Ë´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç25Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²Æ¤Ë£³ÅÙ¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£¤Ä¤Í¤Ë³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß