白目に縫う？目にガスを入れる？「網膜剥離の手術」を医師が解説

2006年3月順天堂大学医学部卒業。2008年順天堂大学医学部附属浦安病院眼科入局、順天堂大学医学部附属順天堂医院、東京歯科大学市川総合病院、順天堂大学医学部附属浦安病院助教、順天堂大学医学部附属浦安病院准教授、Washington University in St. Louis、坂西眼科医院、順天堂大学医学部附属浦安病院講師（兼任）を経て、2024年5月医療法人社団三光会坂西眼科医院院長就任。

網膜剥離の手術はどのようにして行うのですか？

坂西先生

まず網膜裂孔が起きているときには、そのまま放置すると網膜剥離へ進行するため、裂け目や穴の周囲をレーザーで焼き固めることが必要です。治療は5～15分程度で終了します。

編集部

網膜剥離の場合には？

坂西先生

網膜剥離まで進行している場合には、「強膜バックリング手術」あるいは「硝子体手術」を行います。強膜とは白目のことで、シリコンの素材を白目に縫い付けて穴を塞ぎます。強膜バックリング手術は、若い患者さんや穴の位置などによっては適応となります。

編集部

一方、硝子体手術とは？

坂西先生

硝子体とは眼球の内部にある、ゼリー状の組織のことで、手術ではこの硝子体を切除して内部にガスを注入します。ガスの浮力を利用して網膜をその下の組織とぴったりくっつけ、剥離した網膜を修復します。また網膜の裂け目もレーザーで固め、再発を防ぎます。同時に白内障治療を行うこともあります。

編集部

手術をすれば再発することはないのですか？

坂西先生

網膜剥離は手術で治すことができるとはいえ、再発の可能性がある疾患です。特に、硝子体手術を行った後に再発した場合は、急激に進行しやすいとも言われています。そのため術後には医師の指示に従い、十分気をつけるとともに、万一の時のために早期発見に努めることが必要です。

