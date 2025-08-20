【大人のしまむら】の新作キターーーッ！ 楽ちん & キレイ見えが叶う♡「一軍トップス」

ナチュラルで肩ひじ張らずに着られそうな服がそろう【しまむら】の「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」。今回は、即戦力として活躍しそうなトップスを厳選。公式Instagramで「夏の新作」「さらっとして、楽ちんな着心地だけど、綺麗見えが叶う」と紹介されているものをご紹介します。大人コーデで頼れる一枚が見つかるはず。

涼しげ配色 & 美シルエットで夏映え！

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）

爽やかなブルー × ホワイトの配色が涼しげなボーダーTシャツ。ゆるやかなドロップショルダーとゆったりめの身幅で、美シルエットを演出。接触冷感素材を使用しているので、汗ばむ季節も快適に過ごせそうです。ボトムスにインしてもアウトでもバランスが取りやすい丈感で、夏コーデの1軍として出番が多くなる予感。

体型カバーしつつ華やかさもキープ

【しまむら】「ペプラムブラウス」\1,639（税込）

ぱっと顔まわりをトーンアップしてくれるトマトカラーが魅力の、綿100%ブラウス。胸元の繊細なタックデザインが上品さを添え、胸下からふわりと広がるペプラムシルエットがお腹まわりをさりげなくカバーします。華やかさと楽な着心地を兼ね備えた、大人の夏スタイルにぴったりの一枚といえそう。

大きめドット & シアーで大人見え

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）

フロントのドットがさりげなく透ける、涼しげなホワイトトップス。ドット柄が大きめで可愛くなりすぎず、大人っぽく着こなせそう。五分袖とゆったりシルエットで、二の腕もカバーできる一枚。存在感がありながら清潔感も漂い、大人の着こなしにも取り入れやすいはず。

付け襟でシンプルTがキレイ見え

【しまむら】「プルオーバー」\1,419（税込）

取り外し可能なレースの付け襟が付いた、2WAY仕様のトップス。公式Instagramでは「ほどよい厚みと落ち感があるルーズシルエット」と紹介されており、大人っぽくこなれた印象を演出できそう。前後差のある裾はパンツにもスカートにも好相性で、着こなしの幅を広げてくれるのもうれしいポイントです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K