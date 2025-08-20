スマホにピタッ！ → 超便利♡【3COINS】シンプルでおしゃれ！「新作カードケース」

【3COINS（スリーコインズ）】からスマホの背面にピタッと取り付けられる便利な「新作カードケース」が登場。邪魔にならずスマートに持ち歩けるため、探す手間まで省けるのが魅力的。シンプルかつおしゃれなデザインも相まって、違和感なく馴染んでくれそうです。今回は収納に役立つマグネット式の新作カードケースをご紹介します。

二つ折りでしっかり隠せる「マグネットミラー & カードケース」

マグネットでスマホの背面に取り付けられるこちら。薄型で邪魔にならずにカードを収納できる便利さがあり、荷物の負担も減らせて、必要な時にはサッと取り出せそうです。ケースは色味や素材感が映える、馴染みやすいシンプルなデザインがおしゃれ。二つ折りタイプでカードをしっかり隠せて、内側にはカード収納スペースの他にミラーが付いているのも嬉しいポイントです。お値段は\660（税込）。

スタンドとしても使える！「2WAYマグネットカードケース」

こちらもマグネットでスマホの背面に取り付けられるアイテム。外側にカードの収納ポケットがあり、スライドするだけで手間なく取り出せる便利仕様です。外側収納ながらカードがあまり見えない作りになっていて、プライバシーも守れそう。お値段は\660（税込）。スタイリッシュなシンプルさが映えるおしゃれなデザインで、薄型のため圧迫感もなく馴染んでくれそう。公式サイトによれば「スタンドにもなる」らしく、シーンによって使い分けられるのも魅力的です。

