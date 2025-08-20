¤ß¤ê¤Á¤ã¤à(23)¡¢ Í§¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¿åÃå»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ö¤¿¤áÂ©¤Ç¤Æ¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ê¤Á¤ã¤à(23)¤¬19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥µ¥¦¥Ê¤ä¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¥°¥¢¥à¤Î¥Ó¡¼¥Á¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡8·î19Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á½ë¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È³¤¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤â¤â¤¢¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¿åÃå¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ä°¦¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥®¥ã¥ë·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Øegg¡Ù¤Î¸µÀìÂ°¥â¥Ç¥ëÀ¥¸Í¤â¤â¤¢¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿åÃå¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¿¤áÂ©¤Ç¤Æ¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¡£ºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤·åºÎï¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë