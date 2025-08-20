歌手の清木場俊介(45)が、“ヨンメリ”として親しまれる愛車「日産・スカイライン」を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】愛車の“ヨンメリ”やメルセデス・ベンツ(複数カット)

2024年7月に、“唄い屋”としての活動休止を発表していた清木場。Instagramで「2001年にEXILEとしてデビュー、2005年に唄い屋・清木場俊介として活動を始め、きょうに至るまで、歩みを止めることなく駆け抜けてこれたのは、応援してくださる皆様のおかげです」と感謝の思いをつづっていた。

愛車「日産・スカイライン」の写真をアップ

休止発表後は私生活について度々発信しており、愛車の「KAWASAKI・Z1」に乗って旅をしたことや、日本酒を作るために田植えをする様子、ワインを飲んで弾き語りをする姿などを披露していた。

2025年8月18日には、ストーリーズでガソリンスタンドに停まっている愛車「日産・スカイライン」の写真をアップ。「アクセル交換したら、最高に乗りやすくなった。ガソリンほぼ空で、危うくガス欠寸前やったわ」と綴っている。

翌日には、愛車の写真を添え「21時には寝て、4時に起床。ヨンメリ朝活。26度で涼しく感じるな。コーヒー飲んで整ったら帰ってトレーニングや。2キロ落ちたから後3キロは落とすでな」と、近況を明かしている。

その後もストーリーズを立て続けに投稿し、たくさんのバイクが並ぶガレージや、愛車の「メルセデス・ベンツ」を洗車する様子を見せている。

これらの投稿にファンから「ヨンメリ、やっぱりかっこいいです」「ステキな車ですね。お元気そうでよかった」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）