HANA・YURI＆MAHINA、個性的なデニムスタイル披露 メンバー愛さく裂トークも
7人組ガールズグループ・HANAのYURIとMAHINAが、22日発売の雑誌『ViVi』10月号（講談社）のデニム企画に登場する。
【写真】すでにオーラ抜群！赤黒衣装でたたずむHANA
YURIとMAHINAは、デニムアイテムはもちろん、HANAらしい個性的なスタイリングを披露。2人のインタビューでは、ファッションや楽曲の話、メンバー愛もさく裂している。
同企画には、豊嶋花、南琴奈、山崎天（※崎＝たつさき）、鎮西寿々歌、原田都愛も登場する。子役時代から活躍し、Netflix映画『新幹線大爆破』では、ビジュアルと演技のギャップで多くの人をとりこにした豊嶋は同誌初登場となる。ヒョウ柄デニムを着用し、かわいらしい雰囲気を封印。「スチール撮影はまだ慣れていないんです」と言いながらも、カメラの前に立った瞬間から現場は豊嶋の雰囲気にのみ込まれてしまったほど完璧な撮影だった。
現在放送中の『僕たちはまだその星の校則を知らない』に出演中の南は、超ロングのデニムベスト×ハーフパンツというインパクトの大きいデニムオンデニムLOOKを着こなす。スタジオ入りから透明感で驚かせた南は、インタビューではおちゃめさでスタッフ陣をキュンとさせた。
ViVi専属モデル選抜枠として登場するのは、誌面でもデニムLOVERとして取り上げられている山崎と、専属加入を発表したパワフルな新メンバーの鎮西。それぞれ上下デニムアイテムをまとっているものの、キャラクターの異なるコーディネートを見せる。
企画のラストを飾るのは、LDH JAPAN所属の9頭身スタイルモンスター・原田。普段からいろんなジャンルに挑戦する原田には、2パターンの衣装を用意した。どちらも似合いすぎるあまり、スタッフ一同最後まで悩み抜いて決まったコーデで登場。立体花モチーフが特徴のデニムジャケットからスラッと伸びる脚もポイントとなる。
【写真】すでにオーラ抜群！赤黒衣装でたたずむHANA
YURIとMAHINAは、デニムアイテムはもちろん、HANAらしい個性的なスタイリングを披露。2人のインタビューでは、ファッションや楽曲の話、メンバー愛もさく裂している。
同企画には、豊嶋花、南琴奈、山崎天（※崎＝たつさき）、鎮西寿々歌、原田都愛も登場する。子役時代から活躍し、Netflix映画『新幹線大爆破』では、ビジュアルと演技のギャップで多くの人をとりこにした豊嶋は同誌初登場となる。ヒョウ柄デニムを着用し、かわいらしい雰囲気を封印。「スチール撮影はまだ慣れていないんです」と言いながらも、カメラの前に立った瞬間から現場は豊嶋の雰囲気にのみ込まれてしまったほど完璧な撮影だった。
ViVi専属モデル選抜枠として登場するのは、誌面でもデニムLOVERとして取り上げられている山崎と、専属加入を発表したパワフルな新メンバーの鎮西。それぞれ上下デニムアイテムをまとっているものの、キャラクターの異なるコーディネートを見せる。
企画のラストを飾るのは、LDH JAPAN所属の9頭身スタイルモンスター・原田。普段からいろんなジャンルに挑戦する原田には、2パターンの衣装を用意した。どちらも似合いすぎるあまり、スタッフ一同最後まで悩み抜いて決まったコーデで登場。立体花モチーフが特徴のデニムジャケットからスラッと伸びる脚もポイントとなる。