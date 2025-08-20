モデルの押切もえ（45）が、家族のリクエストで作ったという品数豊富な食卓の風景を披露した。

【映像】長男と野球の練習をする涌井投手

2016年11月、プロ野球・中日ドラゴンズの涌井秀章投手（39）と結婚した押切。7歳の長男、4歳の長女の育児に奮闘している。

押切はこれまで、家族との日常について、Instagramで発信していて、涌井投手が長男と野球の練習をする姿や、夏休みに北海道旅行した際の思い出ショットなどを投稿してきた。

家族リクエストの品数豊富な食卓を公開

8月18日の投稿では、唐揚げやお刺し身などが並ぶ、品数豊富な食卓の風景や、キッチンで唐揚げを揚げる様子を公開。

「大好きな唐揚げとお刺し身、きのこの煮浸しにきんぴらごぼう、サラダ、長女も好物の枝豆…。リクエストはシンプルな和食が多いです。毎食しっかりたんぱく質を取れるように意識して作っていて、今回は唐揚げに枝豆をプラスして動物性+植物性たんぱく質を。」

この投稿にファンからは「どれも美味しそうですし、揚げ物するもえさんかわいい」「もえちゃんにお料理教えてもらいたい」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）