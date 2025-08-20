8月19日、石川梨華がInstagramを更新した。

【写真】長めのアイラインがポイントの自撮りSHOTも公開

石川は、自身のInstagramアカウントにて、「自撮り」「ハート柄のワンピースに ハートのピアスを合わせてみたら 超いい感じだったので 久しぶりに自撮りした」とコメントすると、ネイビーのワンピースにアクセサリーを合わせた自撮りショットを公開。

また、「ワンピースは去年買ったお気に入り」「メイクしてオシャレすると自撮りしたくなる」などといった心境も明かしていた。

この投稿に対し、ファンからは、「可愛すぎる」「最強の自撮り」「これはもう保存版」「美しい」「シックで大人可愛い」「こんな可愛い母ちゃんとか居て良いんですかw」といった絶賛の声が寄せられている。

2000年からモーニング娘。の第4期メンバーとして活躍した石川は、2005年にグループを卒業し、2017年3月に野上亮磨氏（元プロ野球選手）との結婚を発表。現在は2児の母として子育てに奮闘している。

自身のSNSでは、自撮りショットを公開することも多く、7月18日にも「最近の自撮りでーす」「アイラインは黒目の真ん中辺りから 目尻より長めに引くのにハマってる」とこだわりのアイメイクを施した写真を披露していた。

画像出典：石川梨華オフィシャルInstagramより