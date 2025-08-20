◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・ロバーツ監督が１９日（日本時間２０日）、試合前に取材に応じ、大谷翔平投手（３１）について言及した。８月は全１６試合で出塁を記録し、打率３割９分７厘と絶好調。追い込まれてからコンパクトなスイングにする新アプローチで安打を量産する姿勢に、指揮官は「その姿勢は好きです。２ストライク後にアプローチを変えられる選手は好きです。とても良いことで、彼はライナーをたくさん打ち、２ストライクからでも安打を打てています。良いカウントに入れば長打を狙え、２ストライクになればコンパクトにして安打を狙える」とメリットを語った。

指揮官が大谷にめずらしく苦言を呈したのが、１０日（同１１日）の本拠地ブルージェイズ戦。一打サヨナラの場面で迎えた４―５の９回１死満塁の好機で空振り三振に倒れた。これにロバーツ監督は「三振するとは思わなかった。球がすごく速い投手ではなかったので、しっかりフィールドに打ち返さないといけない。あそこで一本を出さないと行けない。低めのボール球を振ってしまってはいけない」と語気を強めていた。

以降は２ストライクからもコンパクトなスイングが目立った。１７日（同１８日）の本拠地・パドレス戦では、初回先頭でダルビッシュ有投手（３９）と初対戦。カウント２―２と追い込まれた後に、低め９５・６マイル（約１５３・９キロ）の直球を捉えて、右安。４点先取の口火を切るなど、チーム打撃が光っていた。