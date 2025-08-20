記者会見を行うホワイトハウスのレビット報道官/Alexander Drago/Reuters

（ＣＮＮ）米ホワイトハウスのレビット報道官は１９日、ロシアとの和平合意に向けウクライナの安全を保証する措置の一環として、米軍地上部隊派遣する可能性をトランプ氏は「完全否定している」と改めて説明したものの、航空支援を含む他の軍事的選択肢については排除しなかった。

ホワイトハウスで記者会見を行ったレビット氏は、ウクライナの安全保証の一形態として「航空」支援を提供する可能性について問われ、「それは一つの選択肢、一つの可能性だ。大統領の持つ軍事的選択肢に関して、私から何か否定することはまずない。判断するのは大統領だ。私に言えるのは、大統領は地上部隊の派遣を明確に否定しているということだ」と説明した。

トランプ氏自身、これに先立ち、ロシアとの和平合意を履行する目的で米軍地上部隊をウクライナに派遣することはないと確約できると述べていた。

レビット氏によると、トランプは国家安全保障チームに対し、欧州と調整の上、ウクライナやロシアと引き続きこの問題について協議するよう指示したという。

レビット氏は「我々が調整を支援できるのは間違いない。おそらく、欧州の同盟国に安全保証のための別の手段を提供することも可能だろう」とコメント。「大統領は、永続的な和平の実現には安全の保証が極めて重要だということを理解している」などと述べた。