井上清華アナ、“ハートをズキュン！と射抜かれてしまう曲”語る

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、8月20日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“ハートをズキュン！と射抜かれてしまう曲”について語った。



この日、原田葵アナから「井上さんがハートをズキュン！と射抜かれてしまう曲、なんですか？」と聞かれた井上アナは、「私は、絢香さんとコブクロの『WINDING ROAD』」を挙げる。



井上アナは「この曲を、中学のとき仲良い男女の友だちがハモったんです。もうズキューン！と来て、なんてカッコいいんだ！って。今でもリクエストします」と話し、原田アナも「友だちが上手いと惚れちゃいますよね」と頷いた。