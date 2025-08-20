¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¡¢°¦¼Ö¡¦KAWASAKI¡ÖZ1000 MK¶¡×¤òÈäÏª¡Ö¥«¥¯¥«¥¯¤·¤Æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢°¦¼Ö¤ÎKAWASAKI¡ÖZ1000 MKII¡×¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ï¡¼¥ì¡¼¤äZ2¤Ê¤É°¦¼Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢°¦¼Ö¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ö¥í¥°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶¡£¥Ï¡¼¥ì¡¼¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡Ö¥í¡¼¥É¥¥ó¥°¡×¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ä¡¢20Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢KAWASAKI¡Ö750RS Z2¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
°¦¼Ö¡¦KAWASAKI¡ÖZ1000 MK¶¡×¤òÈäÏª
¡¡2025Ç¯8·î19Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢°¦¼Ö¤ÎKAWASAKI¡ÖZ1000 MKII¡×¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï8·î19Æü¤Ç¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÆü¡×¤À¤½¤¦¤Ç¡£ ÁÈ¤ó¤Ç¤«¤é1Ç¯¡¢¤Þ¤À1ÅÙ¤â¾è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡£Z1000 MKII¡£ ¤³¤Î¥«¥¯¥«¥¯¤·¤Æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ê¡£ ¤Ç¤âÂ¤Ä¤°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡£ ½ë¤µ¤¬¤â¤¦¾¯¤·¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢1ÅÙ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡¡¹â¶¶¤Î°¦¼Ö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹îÅµ¤µ¤ó¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Ð¥¤¥¯¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë