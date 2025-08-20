人に教えたくなるほどおいしい！吉田愛さんの『くたくたいんげん』いんげんとツナだけ

見た目はシンプルでも、うまみたっぷりの簡単レシピ。

料理家・吉田愛さんが教えてくれたのは、じんわり味がしみたやみつきいんげん。にんにくとツナのうまみを絡めて煮るだけで、何度もリピートしたくなること間違いなし。このくたくた加減がたまりません！

おもてなしのときにも作って、このおいしさを広めています！ 最後に水分をとばしてうまみをからめるのがポイント。 吉田愛さん

『くたくたいんげん』のレシピ

材料（2人分）と作り方

鍋にオリーブオイル大さじ1、にんにくのみじん切り1かけ分を入れて中火にかけ、さやいんげん200gとツナ缶詰（オイル漬け・70g入り）1缶を缶汁をきって加え、さっと炒める。水1カップ、塩小さじ1/4を加えて煮立たせ、ふたをして弱めの中火で15分煮る。火を強めて煮汁をとばし、塩少々で味をととのえ、粗びき黒こしょう適宜をふる。

粗びき黒こしょうのピリッと感が、またいい感じ。

吉田さんが積極的に布教している『くたくたいんげん』。食べれば納得、こんな一品が欲しかった……！ そう思わせるおいしさです。

（『オレンジページ』2025年7月2日号より）

教えてくれたのは……吉田愛さん

料理研究家のアシスタントや東京、京都での日本料理店勤務を経て独立。和食を中心に、本格的なものから家庭で作りやすいものまで幅広く提案している。