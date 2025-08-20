「大きくなったね！」井岡一翔、イケメン息子の顔出し誕生日ショット「こんなに立派に成長してくれて感謝」
ボクシング元世界4階級王者・井岡一翔さんは8月18日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の誕生日を祝福しました。
また「もうすっかりお兄ちゃんだね こんなに立派に成長してくれて感謝です」「これからも共に成長していこうね どんな時も磨永翔を守れるパパでいます！」と、父としての思いも明かしています。
ファンからは、「おめでとう」「6歳 まなと君。素敵なおにいさんだね」「もうすっかり少年だ」「大きくなったね！」「はやいですねー」「益々カッコいいお兄ちゃんになったね！」と、祝福の声が多く上がりました。
「もうすっかりお兄ちゃんだね」井岡さんは「磨永翔（まなと）6歳お誕生日おめでとう！！ 愛しの愛しの磨永翔も6歳になりました」とつづり、10枚の写真を投稿。1枚目は、誕生日ケーキを前に長男が腕を高く上げた笑顔のソロショットです。8枚目では、長男との親子ショットも披露しています。長男が「手を4と2で6歳にしてる」かわいいポーズです。
次男の誕生日ショットも披露7月17日には「愛しの愛しの大空翔 3歳のお誕生日 生まれてきてくれてありがとう」とつづり、次男の誕生日ショットを公開していた井岡さん。ファンからは、「愛がいっぱいですねー」「めっちゃ可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)