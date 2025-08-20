ボクシング元世界4階級王者・井岡一翔さんは8月18日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の誕生日ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：井岡一翔さん公式Instagramより）

ボクシング元世界4階級王者・井岡一翔さんは8月18日、自身のInstagramを更新。イケメンな息子の誕生日を祝福しました。

【写真】井岡一翔のイケメン息子

「もうすっかりお兄ちゃんだね」

井岡さんは「磨永翔（まなと）6歳お誕生日おめでとう！！　愛しの愛しの磨永翔も6歳になりました」とつづり、10枚の写真を投稿。1枚目は、誕生日ケーキを前に長男が腕を高く上げた笑顔のソロショットです。8枚目では、長男との親子ショットも披露しています。長男が「手を4と2で6歳にしてる」かわいいポーズです。

また「もうすっかりお兄ちゃんだね　こんなに立派に成長してくれて感謝です」「これからも共に成長していこうね　どんな時も磨永翔を守れるパパでいます！」と、父としての思いも明かしています。

ファンからは、「おめでとう」「6歳 まなと君。素敵なおにいさんだね」「もうすっかり少年だ」「大きくなったね！」「はやいですねー」「益々カッコいいお兄ちゃんになったね！」と、祝福の声が多く上がりました。

次男の誕生日ショットも披露

7月17日には「愛しの愛しの大空翔 3歳のお誕生日　生まれてきてくれてありがとう」とつづり、次男の誕生日ショットを公開していた井岡さん。ファンからは、「愛がいっぱいですねー」「めっちゃ可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)