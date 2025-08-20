TWICEが「I’m donut ？」とコラボ！ 8．27から原宿・池袋・福岡でドーナツセット発売
9人組ガールズグループのTWICEと生ドーナツ専門店「I’m donut ？（アイムドーナツ？）」がコラボレーションしたドーナツセットが、8月27日（水）から期間限定で、原宿店・池袋店・福岡店で発売される。
【写真】第1弾＆第2弾の価格と店舗お渡し期間の詳細
■『ENEMY』から着想得たドーナツも
今回発売されるのは、TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』とコラボレーションした、作品をモチーフにしたドーナツ。
コラボセットは第1弾（8月27日〜9月8日）、第2弾（9月9日〜9月18日）の期間で2種のセットを展開予定で、それぞれ4種類のドーナツとオリジナルボックスの内容が異なっているのが特徴だ。
第1弾は、『ENEMY』のジャケットの黒衣装から着想を得た「I’m スター！」と、『ENEMY』のMVに登場するセットをモチーフにした「I’m ダンスイマジネーション」、レギュラードーナツの「I’m donut？ プレーン」「グレーズド」のセット。
「I’m スター！」は、チョコ生ドーナツの中に、自家製カスタードを合わせたディプロマットクリームと、ジューシーなイチジクを詰め込んだドーナツで、「I’m ダンスイマジネーション」は、抹茶の生ドーナツの中に濃厚な抹茶クリームと、やさしい甘さのキャラメルソースを入れたドーナツだ。
一方、第2弾は、『ENEMY』のMVに登場するりんごから着想を得た「I’m アップルジャンキー」と、『ENEMY』のテーマである“ロック”をモチーフにした「I’m ロックンロール！」、レギュラードーナツの「I’m donut？ プレーン」「グレーズド」がセットに。
「I’m アップルジャンキー」は、プレーンの生ドーナツの中にシナモンとラムが香るディプロマットクリームと、香ばしくキャラメリゼした大ぶりなリンゴ、さらにりんごピューレを詰めたドーナツで、「I’m ロックンロール！」は、チョコ生ドーナツの中に、なめらかなチョコレートカスタードクリームと、ザクザク食感のチョコレートを合わせたクリームを絞り、中央には甘酸っぱいフランボワーズピューレを忍ばせたドーナツだ。
なお、セットの取り扱いは「I’m donut ？」原宿店・池袋店・福岡店でのみで、商品は第1弾が8月21日（木）の20時00分、第2弾が8月28日（木）の20時00分からオンラインで販売される電子チケットの引換券を購入の上、購入時に選択した上記期間内の日時に各店舗での引き取りとなる。
どちらのドーナツもSPECIAL BOXにドーナツを入れて提供するほか、コレクション用に畳んだ状態での未使用BOXもセットに。またコラボステッカーも9種のうち1種ランダムで付属する。絵柄は第1弾＆第2弾で共通。持ち帰り用ビニール袋もセットに含まれる。
【写真】第1弾＆第2弾の価格と店舗お渡し期間の詳細
■『ENEMY』から着想得たドーナツも
今回発売されるのは、TWICEの6枚目の日本オリジナルアルバム『ENEMY』とコラボレーションした、作品をモチーフにしたドーナツ。
第1弾は、『ENEMY』のジャケットの黒衣装から着想を得た「I’m スター！」と、『ENEMY』のMVに登場するセットをモチーフにした「I’m ダンスイマジネーション」、レギュラードーナツの「I’m donut？ プレーン」「グレーズド」のセット。
「I’m スター！」は、チョコ生ドーナツの中に、自家製カスタードを合わせたディプロマットクリームと、ジューシーなイチジクを詰め込んだドーナツで、「I’m ダンスイマジネーション」は、抹茶の生ドーナツの中に濃厚な抹茶クリームと、やさしい甘さのキャラメルソースを入れたドーナツだ。
一方、第2弾は、『ENEMY』のMVに登場するりんごから着想を得た「I’m アップルジャンキー」と、『ENEMY』のテーマである“ロック”をモチーフにした「I’m ロックンロール！」、レギュラードーナツの「I’m donut？ プレーン」「グレーズド」がセットに。
「I’m アップルジャンキー」は、プレーンの生ドーナツの中にシナモンとラムが香るディプロマットクリームと、香ばしくキャラメリゼした大ぶりなリンゴ、さらにりんごピューレを詰めたドーナツで、「I’m ロックンロール！」は、チョコ生ドーナツの中に、なめらかなチョコレートカスタードクリームと、ザクザク食感のチョコレートを合わせたクリームを絞り、中央には甘酸っぱいフランボワーズピューレを忍ばせたドーナツだ。
なお、セットの取り扱いは「I’m donut ？」原宿店・池袋店・福岡店でのみで、商品は第1弾が8月21日（木）の20時00分、第2弾が8月28日（木）の20時00分からオンラインで販売される電子チケットの引換券を購入の上、購入時に選択した上記期間内の日時に各店舗での引き取りとなる。
どちらのドーナツもSPECIAL BOXにドーナツを入れて提供するほか、コレクション用に畳んだ状態での未使用BOXもセットに。またコラボステッカーも9種のうち1種ランダムで付属する。絵柄は第1弾＆第2弾で共通。持ち帰り用ビニール袋もセットに含まれる。