◆米大リーグ レッドソックス―オリオールズ（１９日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１９日（日本時間２０日）、敵地・Ｒソックス戦に先発。１１勝目をかけたマウンドで初回は無失点で立ち上がった。

「２番・捕手」で先発出場が発表されていた正捕手・ラッチマンが右脇腹痛のため出場回避。Ａ・ジャクソンとの“急造”バッテリーに変更となるアクシデントがあったが、菅野は冷静だった。１番・アンソニーに二塁内野安打を許したが、２番・ブレグマンを中直に打ち取ると、３番・デュランは中飛で２アウト。４番・ストーリーには左前打を打たれ、２死一、二塁で５番・吉田正尚外野手（３２）と注目の「日本人対決」を迎えた。４球目には左翼へ大きなファウルもあったが、６球目の外角スプリットで空振り三振に斬り、ピンチを脱した。

吉田との対戦は公式戦では７年ぶり。巨人時代の１８年６月１日の交流戦（京セラＤ）でオリックスの主砲と初めて相対し、その時は初回に右前適時打を浴びるなど３打数２安打１打点だった。「吉田君には近め（内角）の直球を簡単にはじき返された」と脱帽し、１９年７月１３日のオールスター第２戦（甲子園）でも右前打を許した。前日１９日（同２０日）の試合前練習では吉田と談笑する場面もあった右腕。日本では相性の良くなかった好打者とのメジャー初対戦がこの日の勝敗の鍵を握るかもしれない。

菅野は前回１４日（同１５日）の本拠地・マリナーズ戦では６回途中３安打１失点の好投で日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた。３６歳シーズンの新人１０勝は１０人の中で最年長記録だった。自身にとって日米通算１０度目の２ケタ勝利を渡米後最長となる４連勝で飾り「あくまで通過点ですけど、素直にうれしい」と話していた。８月はこの日まで３試合で２勝０敗、防御率２・６０と序盤の安定感を取り戻している。