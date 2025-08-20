日テレNEWS NNN

20日（水）は東北北部で土砂災害に厳重に警戒してください。東北南部〜九州では危険な猛暑が続く見込みです。

＜20日（水）の天気＞
東北北部に前線が停滞し、雨が強まっています。秋田県内ではすでに24時間に150ミリ以上の雨が降ったところがあり、地盤がゆるんでいます。日中も東北北部を中心に雨が続き、非常に激しく降るところがあるでしょう。同じようなところに活発な雨雲がかかり続けて、危険な大雨になるおそれがあります。土砂災害に厳重に警戒するほか、低い土地の浸水や河川の増水・氾濫に警戒してください。低気圧が近づく北海道も次第に雨が降り、局地的に激しく降る見込みです。

●予想24時間降水量（21日朝まで、多いところ）
東北北部　150ミリ
北海道　　100ミリ

高気圧に覆われる東日本や西日本は、引き続き晴れて暑くなりそうです。午後はにわか雨や夕立にお気をつけください。東シナ海の熱帯低気圧から湿った空気が流れ込む九州南部では雲が広がり、雨が降りやすいでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞
東北南部〜九州で猛暑日が続出。熱中症対策を徹底してください。
札幌　　32℃（＋3）
仙台　　35℃（＋1）
新潟　　33℃（±0）
東京　　35℃（±0）
名古屋　37℃（±0）
大阪　　36℃（±0）
鳥取　　36℃（±0）
高知　　33℃（±0）
福岡　　35℃（＋1）

＜週間予報＞
■大阪〜那覇
沖縄も日差しが戻って、広く晴れる日が多いでしょう。21日（木）も夕立にはご注意ください。終わりの見えない猛暑が続き、大阪や福岡、鹿児島では最低気温が28℃の日もありそうです。一日を通して熱中症に警戒が必要です。

■札幌〜名古屋
低気圧や前線の影響で、北海道と東北北部は周期的に雨が降り、総雨量が多くなりそうです。そのほかは強烈な日差しと真夏のような暑さが続く見込みです。紫外線対策も念入りに行ってください。