22歳の歌い手Adoが現在、自身二度目のワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞を開催中だ。

ツアー後半戦となる北米および中南米公演が現地時間8月18日、サンティアゴ・Movistar Arenaを持って終了した。世界24都市全25公演をソールドアウトしている同ツアーより、「オーレ」コールが沸いた中南米公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

Aug 8 / Mexico City Arena Ciudad de Mexico

中南米公演は、メキシコシティ・Arena Ciudad de Mexico、サンパウロ・Espaco Unimed、ブエノスアイレス・Movistar Arena、サンティアゴ・Movistar Arenaの4会場にて開催された。サンパウロ、ブエノスアイレス、サンティアゴの3都市では日本人初のソールドアウトを記録する熱狂ぶり。

ライブ前には、「オ〜レ〜、オレ、オレ、オレ〜、Ado、Ado〜！」とスポーツ歓声のような、中南米ならではの盛り上がりでAdoの登場を待ちわびる現地ファン。そのファンと一体となって熱いライブをつくり上げた。メキシコシティ・Arena Ciudad de Mexico公演では、ファンがペンライトの色を“緑、赤、白、オレンジ”にしてメキシコの国旗カラーを演出。Adoも「オ〜レ〜、オレ、オレ、オレ〜」と声を発し、会場はまたも「オーレ」コールが湧き上がるなど、鳴り止まぬ歓声と共にライブの幕を閉じた。圧巻のステージ模様は、一部Ado StaffのSNSに投稿されているのでぜひチェックしてほしい。

Aug 13 / São Paulo Espaco Unimed

4月26日のさいたまスーパーアリーナからスタートしたワールドツアー＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞は、アジア・オセアニア、ヨーロッパ、北米、中南米が終了。今週末8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。

同ツアーでは全13都市にて日本人初の歴史的ソールドアウトを記録。その会場は、ベルリン・Uber Arena(約1万7千人)、アムステルダム・Ziggo Dome(約1万7千人)、パリ・Accor Arena(約2万人)、ミラノ・Unipol Forum(約1万5千人)、サンノゼ・SAP Center(約1万7千人)、ロサンゼルス・Crypto.com Arena *旧ステイプルズ・センター(約2万7千人)、フォートワース・Dickies Arena(約1万4千人)、オーランド・Kia Center(約2万人)、トロント・Scotiabank Arena(約2万人)、ニューアーク・Prudential Center(約1万7千人)、サンパウロ・Espaco Unimed(約8千人)、ブエノスアイレス・Movistar Arena(約1万5千人)、サンティアゴ・Movistar Arena(約1万7千人)だ。

Aug 15 / Buenos Aires Movistar Arena

なお、ワールドツアー終了後、11月には東京ドームおよび京セラドームでの凱旋公演も控えている。

撮影◎Viola Kam (V’z Twinkle)

■＜Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll＞

April 26 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

April 27 Saitama Saitama Super Arena (Stadium Mode)

May 04 Bangkok IMPACT Exhibition Hall 5-6

May 08 Manila Mall of Asia

May 11 Taipei Linkou Arena

May 15 Seoul KINTEX Hall 9

May 18 Hong Kong AsiaWorld-Arena

May 21 Singapore Singapore Indoor Stadium

May 25 Sydney Qudos Bank Arena

May 27 Melbourne Rod Laver Arena

June 10 Antwerp Sportpaleis

June 14 Copenhagen Royal Arena

June 17 Berlin Uber Arena

June 19 London The O2

June 21 Amsterdam Ziggo Dome

June 25 Paris Accor Arena

June 29 Barcelona Palau Sant Jordi

July 02 Milan Unipol Forum

July 10 Seattle, WA Tacoma Dome

July 13 San Jose, CA SAP Center

July 16 Los Angeles, CA Crypto.com Arena

July 19 Phoenix, AZ Footprint Center

July 22 Fort Worth, TX Dickies Arena

July 24 Duluth, GA Gas South Arena

July 26 Orlando, FL Kia Center

July 29 Baltimore, MD CFG Bank Arena

July 31 Chicago, IL United Center

Aug 03 Toronto, ON Scotiabank Arena

Aug 05 Newark, NJ Prudential Center

Aug 08 Mexico City Arena Ciudad de Mexico

Aug 13 São Paulo Espaco Unimed

Aug 15 Buenos Aires Movistar Arena

Aug 18 Santiago Movistar Arena

Aug 24 Honolulu, HI Blaisdell Arena

■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞

11月11日(火) 東京・東京ドーム

open16:00 / start18:00

11月12日(水) 東京・東京ドーム

open16:00 / start18:00

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪

open15:00 / start17:00

11月23日(日) 大阪・京セラドーム大阪

open14:00 / start16:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

▼チケット

・VIP席 ￥30,000 (税込／VIPグッズ＆特典付き) ※全日程SOLD OUT

・SS席 ￥20,000 (税込／特典付き) ※11/12東京ドーム以外SOLD OUT

・ファミリー席 ￥15,000 (税込／着席指定席)

・S席 ￥15,000 (税込)

・A席 ￥10,000 (税込)

・A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)

・注釈付S席 ￥15,000 (税込)

・注釈付A席 ￥10,000 (税込)

・注釈付A席 ￥10,000 (税込／着席指定席)

・車椅子席 ￥15,000 (税込)

※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可

※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳 (小学生以下を対象)とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。

【SNS / ローソンプレリクエスト3次先行予約(抽選)】

受付期間：8月15日(金)10:00〜8月24日(日)23:59

ローソンチケット：https://l-tike.com/ado/

