「今季最高」「美しい」「ほぼオランダ代表」バルセロナが新3rdユニフォームを発表
バルセロナは19日、25-26シーズンの3rdユニフォームを発表した。
クラブの発表によると、鮮やかなマンゴーカラーが印象的な3rdユニフォームは「6冠への敬意」が示されており、09年12月に開催されたクラブW杯決勝でトップチームが着用していたオレンジ色のユニフォームからインスピレーションを得たという。
当時、クラブW杯決勝でエストゥディアンテスと対戦したチームは、1-1で迎えた延長後半5分にFWリオネル・メッシの決勝点で2-1の勝利を収め、史上初の6冠を達成してサッカー界に偉大な足跡を残している。
3rdユニフォームがクラブ公式SNSで発表されると、ファンは「カッコよすぎ」「今季最高」「私の好きな色」「ほぼオランダ代表」「これは美しい」「絶対にほしい」などと反応している。
Inspired by the greatness of a winning Barça, we are shaping the future pic.twitter.com/OKNaWOJZXw— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 19, 2025