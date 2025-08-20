ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦前に取材対応。大谷翔平投手（31）が2ストライク以降のアプローチを変えたことを称賛した。

報道陣から大谷の2ストライクアプローチが変わったように見えると問われると「いいと思う。彼は変えた。素晴らしい修正だ。私は、2ストライク後にアプローチを変えられる選手が好きなんだ。良いことだし、翔平は今、2ストライクの場面でライナー性の当たりを打ってヒットを重ねている。もし翔平のような選手が2ストライクでの調整をできるなら、他の誰にでもできるはず」と大谷の変化を喜んだ。

指揮官は今月10日のブルージェイズの4―5の9回1死満塁で、大谷が救援左腕フルーハティに対しフルカウントから低めのスイーパーに空振り三振。敗戦後に「三振するという結果は全く予想していなかった。あの投手は速球派ではない。センター方向を意識してスイングするべき。低めの球を追いかけてしまい、それは絶対に避けなければならないプレーだ」などと好機での三振に苦言を呈したこともあった。

また、前日のロッキーズ戦後でも相手を上回る8安打を放ちながら12三振とつながりを欠いた。特に得点圏では得点圏で11打数2安打6三振だったことに「コンパクトにして前に飛ばそうとしていない。走者を還す場面では特に調整が必要で、バットを短く持って前に運ばなければならない。今日は全ての三振をまだ確認していないが、ゾーンでの空振りやボール球を追ったケースが多かった。あれでは二桁三振になる。もっとできるはずだし、改善しなければいけない」と三振の多さに苦言を呈していた。