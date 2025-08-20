大島璃乃、『週刊SPA!』の「グラビアン魂」に初登場 美ボディで魅了
俳優でタレントの大島璃乃が、19日発売の『週刊SPA!』 8月26日号の人気企画「グラビアン魂」に初登場する。
【写真】ランジェリー姿で絶品BODYを披露した大島璃乃
今回の撮影テーマは、対談中に飛び出したみうらじゅんの“旅行話”から着想を得たもの。偶然の会話の広がりが、グラビアのインスピレーションにつながった。
大島は2000年群馬県生まれ。2021年「ミスマガジン2021」で審査員特別賞を受賞してグラビア活動をスタート。2022年には『王様のブランチ』リポーターとしても活動し、2024年には「桐生市魅力大使」に就任するなど、多方面で活躍を見せている。
同誌ではそのほか「推し撮」にはAKB48の元メンバー込山榛香が、卒業後初グラビアを週刊SPA!で披露する。
