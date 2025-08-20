東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.67　高値148.11　安値147.45

148.70　ハイブレイク
148.40　抵抗2
148.04　抵抗1
147.74　ピボット
147.38　支持1
147.08　支持2
146.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1647　高値1.1693　安値1.1639

1.1734　ハイブレイク
1.1714　抵抗2
1.1680　抵抗1
1.1660　ピボット
1.1626　支持1
1.1606　支持2
1.1572　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3491　高値1.3531　安値1.3478

1.3575　ハイブレイク
1.3553　抵抗2
1.3522　抵抗1
1.3500　ピボット
1.3469　支持1
1.3447　支持2
1.3416　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8077　高値0.8086　安値0.8047

0.8132　ハイブレイク
0.8109　抵抗2
0.8093　抵抗1
0.8070　ピボット
0.8054　支持1
0.8031　支持2
0.8015　ローブレイク