東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.67 高値148.11 安値147.45
148.70 ハイブレイク
148.40 抵抗2
148.04 抵抗1
147.74 ピボット
147.38 支持1
147.08 支持2
146.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1647 高値1.1693 安値1.1639
1.1734 ハイブレイク
1.1714 抵抗2
1.1680 抵抗1
1.1660 ピボット
1.1626 支持1
1.1606 支持2
1.1572 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3491 高値1.3531 安値1.3478
1.3575 ハイブレイク
1.3553 抵抗2
1.3522 抵抗1
1.3500 ピボット
1.3469 支持1
1.3447 支持2
1.3416 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8077 高値0.8086 安値0.8047
0.8132 ハイブレイク
0.8109 抵抗2
0.8093 抵抗1
0.8070 ピボット
0.8054 支持1
0.8031 支持2
0.8015 ローブレイク
