東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6454 高値0.6497 安値0.6450
0.6531 ハイブレイク
0.6514 抵抗2
0.6484 抵抗1
0.6467 ピボット
0.6437 支持1
0.6420 支持2
0.6390 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5893 高値0.5931 安値0.5891
0.5959 ハイブレイク
0.5945 抵抗2
0.5919 抵抗1
0.5905 ピボット
0.5879 支持1
0.5865 支持2
0.5839 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3868 高値1.3870 安値1.3797
1.3966 ハイブレイク
1.3918 抵抗2
1.3893 抵抗1
1.3845 ピボット
1.3820 支持1
1.3772 支持2
1.3747 ローブレイク
