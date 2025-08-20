東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6454　高値0.6497　安値0.6450

0.6531　ハイブレイク
0.6514　抵抗2
0.6484　抵抗1
0.6467　ピボット
0.6437　支持1
0.6420　支持2
0.6390　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5893　高値0.5931　安値0.5891

0.5959　ハイブレイク
0.5945　抵抗2
0.5919　抵抗1
0.5905　ピボット
0.5879　支持1
0.5865　支持2
0.5839　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3868　高値1.3870　安値1.3797

1.3966　ハイブレイク
1.3918　抵抗2
1.3893　抵抗1
1.3845　ピボット
1.3820　支持1
1.3772　支持2
1.3747　ローブレイク