タレントの北斗晶（58）が、自宅の庭で遊ぶ2歳の初孫・寿々ちゃんの様子を公開。将来の不安についても明かしている。

【映像】大泣きで北斗晶を引き留める寿々ちゃん

2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介（26）と、女子プロレスラーの凛（32）との間に誕生した寿々ちゃん。北斗はこれまで、SNSで、孫との日常を投稿しており、ホテルのプールで一緒に遊んだことや寿々ちゃんの誕生日をお祝いする様子、仕事に行こうとする北斗を、大泣きしながら引きとめる姿などを公開してきた。

自宅庭で遊ぶ2歳・初孫の姿を公開＆将来の不安も

2025年8月19日には、ブログを更新し、自宅の庭で遊ぶ寿々ちゃんの様子をアップ。「きのうは、すーちゃんが遊びに来たんだけど、あまりの暑さに外遊びはＮＧ。だけど、すーちゃんは外で遊びたがるのよ〜。なのでまずは、庭に水まき。水まきしながら水遊び。かぜをひいてから水遊びもさせてあげてないので…。あとは、ブランコが大好きなすーちゃん。足元も水撒きしたので、少しはマシになったかな〜、この子は、絶叫マシンがきっと大好きな子に育つんじゃないかな。ブランコを大きく揺らしてとのリクエストがすごいのよー。絶叫系が大嫌いなばーちゃんは、すーちゃんが大きくなっても絶対に一緒に乗れないなー」

この投稿にファンから「すーちゃん、2歳より大きくみえますよね」「すーちゃんは脚が長いですね〜将来はモデルさんかな？楽しみですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）



