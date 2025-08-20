１９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６２．３５ドル（－１．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３５８．７ドル（－１９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７２６．１セント（－６９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝４９８．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３７９．５０セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１３．００セント（－７．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９４．０５（－１．９７）
出所：MINKABU PRESS
